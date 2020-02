Ambiente: interventi per l'efficienza energetica negli edifici pubblici

Di Rosario Scelsi sabato 8 febbraio 2020

Al via 62 progetti per ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di alcune strutture pubbliche del Sud Italia, per un investimento di 89 milioni di euro.

Rendere più sano il rapporto far le costruzioni dell'uomo e l'ambiente è un preciso dovere di chi amministra un territorio. Il buon esempio dovrebbe partire dal pubblico.

In quest'ottica va letta positivamente un'iniziativa che finanzia 62 interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e ad uso pubblico in alcune regioni del sud Italia: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Gli stanziamenti previsti, che giungono con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sono pari complessivamente a 89 milioni di euro e riguardano scuole, ospedali, edifici comunali e provinciali.

La misura, inserita nella strategia nazionale sui cambiamenti climatici, dovrebbe ridurre del 30%-40% i consumi energetici degli edifici interessati, migliorando la salute degli utenti e del territorio, in un quadro che funge anche da stimolo per la crescita della green-economy nelle quattro regioni coinvolte.

Edifici destinatari dei finanziamenti

1. Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno

2. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

3. Città Metropolitana di Palermo

4. Comune di Acerno

5. Comune di Agira "Scuola Diodoro"

6. Comune di Agira "Scuola Marconi"

7. Comune di Antillo

8. Comune di Atripalda

9. Comune di Belsito

10. Comune di Bonea

11. Comune di Campofelice di Roccella

12. Comune di Casalbore

13. Comune di Casalduni

14. Comune di Casamicciola Terme

15. Comune di Castiglione Cosentino

16. Comune di Cavallino

17. Comune di Ceraso "Scuola Primaria"

18. Comune di Ceraso "Scuola Media"

19. Comune di Cicala

20. Comune di Corsano

21. Comune di Cutro

22. Comune di Giardinello

23. Comune di Gioiosa Ionica

24. Comune di Giuggianello

25. Comune di Lecce

26. Comune di Mandanici

27. Comune di Margherita di Savoia

28. Comune di Marineo

29. Comune di Martano

30. Comune di Melendugno

31. Comune di Monasterace

32. Comune di Monteforte Irpino

33. Comune di Montesarchio "ex Convento Clarisse"

34. Comune di Montesarchio "Scuola Foscolo"

35. Comune di Nociglia

36. Comune di Palazzo Adriano

37. Comune di Panettieri

38. Comune di Paternò

39. Comune di Pesco Sannita

40. Comune di Piedimonte Matese

41. Comune di Pratola Serra

42. Comune di Provincia di Benevento

43. Comune di Provincia di Cosenza

44. Comune di Pulsano

45. Comune di Qualiano

46. Comune di Randazzo

47. Comune di Rocca d'Evandro

48. Comune di Salice Salentino

49. Comune di Salvitelle "Casa Comunale"

50. Comune di Salvitelle "Scuola Primaria"

51. Comune di San Gregorio Magno

52. Comune di San Potito Ultra

53. Comune di Santa Maria Del Cedro

54. Comune di Stalettì

55. Comune di Torella de' Lombardi

56. Comune di Tremestieri Etneo

57. Comune di Vietri Sul Mare

58. Provincia di Lecce "Gallipoli-Vespucci"

59. Provincia di Lecce "Lecce-Olivetti"

60. Comune di Supersano

61. Comune di Tora e Piccilli

62. Comune di Vicari

Fonte | Ministero dell'Ambiente