Il mercato europeo dell’elettronica di consumo si sta ridefinendo, con una concorrenza sempre più agguerrita.

Una nota catena di elettronica di consumo sta progressivamente scomparendo dal panorama europeo, segnando un cambiamento significativo nel settore della distribuzione tecnologica.

Stiamo parlando di Saturn, un marchio un tempo molto apprezzato soprattutto in Germania e in Polonia, ora in via di dissoluzione a favore di una strategia di consolidamento che vede protagonista il colosso MediaMarkt.

La fine di Saturn in Germania: un cambiamento strategico di Ceconomy

Fino a qualche anno fa, Saturn contava circa 150 punti vendita distribuiti principalmente in Germania. Tuttavia, secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, nell’autunno del 2024 il numero di negozi Saturn si è ridotto drasticamente a 87, mentre le filiali MediaMarkt sono cresciute fino a superare quota 300.

Questo processo è parte di una strategia più ampia di Ceconomy, proprietaria di entrambi i marchi, che mira a integrare e semplificare la presenza sul mercato europeo, concentrando risorse e identità commerciale sotto l’egida di MediaMarkt.

Il cambio di insegna, per il cliente, è pressoché impercettibile: le due catene da anni condividono assortimenti simili, promozioni identiche e strategie di marketing allineate. Anche i programmi fedeltà sono stati uniformati, consentendo ai consumatori di accumulare e spendere punti indifferentemente in entrambi i negozi.

Questa operazione di fusione dei brand è già stata completata in diversi Paesi europei come Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, dove Saturn è stato interamente sostituito da MediaMarkt. In Germania, invece, il processo è ancora in corso e non si conosce ancora il numero esatto di punti vendita Saturn che saranno convertiti o chiusi.

Saturn in Polonia: un cambiamento già avvenuto

La situazione polacca rappresenta un precedente importante: la rete di Saturn è stata eliminata già nel 2018, con la conversione di tutti i negozi in MediaMarkt. Questa decisione è stata presa a seguito di un’approfondita analisi del mercato locale, con l’obiettivo di ottimizzare l’accesso dei clienti a servizi post-vendita e assistenza tecnica, servizi chiave per fidelizzare la clientela nel settore dell’elettronica.

Il passaggio ha permesso di centralizzare l’offerta di servizi IT, assistenza e riparazioni, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti e facilitando la gestione aziendale. Anche in Polonia, quindi, il marchio Saturn, pur essendo stato molto popolare, ha dovuto lasciare spazio a una strategia più efficiente e integrata sotto il brand MediaMarkt.

Impatti sul mercato europeo e prospettive future

La scelta di unire e semplificare le due reti di vendita riflette una tendenza più ampia nel settore retail dell’elettronica, dove la competizione spinge verso una maggiore razionalizzazione e standardizzazione delle offerte. Ceconomy punta a consolidare la propria posizione di leadership, sfruttando la forza del marchio MediaMarkt, più riconoscibile e con una presenza più capillare.

Nonostante la progressiva sparizione di Saturn, il marchio non sarà cancellato del tutto: secondo fonti aziendali, continuerà a rappresentare una componente strategica, seppur in forma ridotta, nel portafoglio di Ceconomy.