Inquinamento e mobilità: in Lussemburgo trasporti pubblici gratis

La piaga dell'inquinamento non risparmia il Lussemburgo che, per ridurre il traffico e le emissioni connesse all'uso dei veicoli, ha attivato nelle scorse un'iniziativa forte, rendendo gratuiti i trasporti pubblici. Fanno eccezione i biglietti in treno di prima classe, resi comunque meno "pesanti".

La notizia, riportata da "il Fatto Quotidiano", fa ancora più rumore perché il Gran Ducato è il primo paese al mondo a sposare una simile linea strategica.

Il governo del Lussemburgo punta a dare una nuova geografia alla mobilità dentro i suoi confini, per cercare di contenere traffico ed ingorghi legati al grande uso delle auto, in buona parte dovuto ai movimenti dei pendolari che provengono dalle nazioni limitrofe. Lo stato si farà carico degli oneri che, viste le dimensioni del Gran Ducato, non saranno eccessivi per il bilancio pubblico: circa 500 milioni di euro l'anno.

From tomorrow, Saturday, 29 February, public transport in Luxembourg will be free of charge. #freemobility To celebrate this event, free concerts are taking place all day long with in the evening a big concert at the "Neien Tramsschapp" in Kirchberg. https://t.co/F1g3GHrVEz pic.twitter.com/60u5aZEvKX