Toyota: 5.5 milioni di auto elettriche nel 2025

Di marcogrigis mercoledì 30 settembre 2020

Toyota potrebbe raggiunge il traguardo dei 5.5 milioni di auto elettriche nel 2025, con cinque anni d'anticipo rispetto alle precedenti previsioni.

Toyota punta sul settore delle auto elettriche e mira a grandi traguardi. Il colosso giapponese è infatti fiducioso di poter centrare l'obiettivo dei 5.5 milioni di veicoli elettrici venduti nel 2025, per una vera e propria rivoluzione di mercato. I produttori mondiali sembrano quindi essere sempre più convinti sul progressivo abbandono dei motori termici, per sposare delle tecnologie più sostenibili a livello ambientale.

Così come riferisce Autoblog, Toyota ha deciso di rivedere in positivo le sue previsioni sulle auto elettriche, annunciano la possibile vendita di 5.5 milioni di veicoli nel 2025. Si tratta di un vero e proprio anticipo rispetto alla precedente timeline, con la stima del medesimo risultato entro il 2020. Sempre Autoblog riferisce come queste previsioni siano state confermate dalla stessa azienda nel corso del Motor Show di Pechino.

L'universo dell'elettrico già rappresenta un settore molto importante per il gruppo, considerando come nel 2019 la società abbia venduto 10 milioni di auto a livello globale, di cui ben 2 milioni elettrici o elettrificati.

L'obiettivo del 2025, come già sottolineato anticipato rispetto alla precedente scadenza del 2030, verrà realizzato approfittando di tecnologie diverse. Oltre alle classiche vetture elettriche a pacco batterie, l'azienda vuole puntare anche sulle fuel-cell a idrogeno: un sistema che potrebbe azzerare l'attesa per i tempi di ricarica e rendere queste auto ancora più appetibili.

Nel frattempo, anche Seiya Nakao - presidente delle divisioni engineering e manufacturing di Toyota in Cina - ha confermato il 2025 come traguardo possibile. L'ultimo anno ha visto infatti una netta accelerazione sul mercato dell'elettrico, rendendo così sempre più vicini obiettivi davvero ambiziosi.

Fonte: Autoblog