Audi, ultimo motore a combustibile nel 2033

Audi non produrrà più motori a combustibile a partire dal 2033. È questo l’annuncio dell’azienda automobilistica, pronta a focalizzarsi unicamente sulle vetture elettriche. Già a partire dal 2026 il gruppo non presenterà nuove linee a benzina e diesel, il cui supporto sarà comunque esteso per i successivi sette anni.

Anche lo storico marchio tedesco ha quindi deciso di convertirsi alla transizione elettrica, puntando su questa nuova modalità di trasporto come principale per i prossimi anni. E la roadmap è davvero ambiziosa, più di altri competitor sul mercato.

Audi punta sulle auto elettrico

Sono molti i produttori europei che hanno deciso di investire unicamente sull’elettrico. Volkswagen è stato fra i primi, annunciando una timeline che porterà l’azienda a dire addio in pochi anni alle classiche motorizzazioni diesel e benzina. E ora si aggiunge anche Audi, con un piano davvero interessante.

Così come già accennato, l’ultimo motore a combustibile verrà prodotto nel 2033, per auto di linee precedenti. La società infatti non presenterà più vetture con vecchie motorizzazioni a partire dal 2026, investendo unicamente su soluzioni elettriche.

La conferma arriva da Markus Duesmann, il CEO del gruppo, in occasione della Conferenza sul Clima di Berlino:

Con questa pianificazioni, stiamo creando la chiarezza necessaria per effettuare una decisiva e potente transizione all’era dell’elettrico. Stiamo dando il segnale che Audi è pronta.

Il CEO ha spiegato come il supporto fino al 2033 sia previsto soprattutto per il mercato asiatico, dove si attende un’adozione più lenta dell’elettrico rispetto a Stati Uniti ed Europa. Fatta forse però eccezione per la Cina che, come dimostrato da recentissime rilevazioni, sta procedendo sul fronte della transizione elettrica con velocità senza pari nel resto del mondo. Il gruppo ha anche spiegato che questa roadmap sarà flessibile, per adeguarsi a eventuali richieste di legge: se il legislatore dovesse imporre un divieto prima del 2033, Audi sarà già pronta.

