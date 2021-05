Auto elettriche, BMW e Ford investono in batterie allo stato solido

BMW e Ford sono sempre più interessate all’universo delle auto elettriche e, per questa ragione, hanno deciso di investire importanti somme nello sviluppo di batterie allo stato solido. È quanto rivela ElecTrek, nel confermare un flusso complessivo di 130 milioni di dollari per Solid Power.

Le batterie allo stato solido rappresenteranno una vera e propria rivoluzione per il mercato delle auto elettriche, poiché potranno garantire sia un’autonomia più generosa che velocità più sostenute di ricarica. Due fattori che potrebbero definitivamente risolvere i dubbi degli automobilisti, oggi ancora preoccupati dalla cosiddetta “range anxiety”.

Auto elettriche: le batterie allo stato solido

Come già accennato, le batterie al litio allo stato solido rappresenteranno il futuro della mobilità elettrica. Per quanto già oggi esistano diverse tecnologie pronte per l’uso, non risultano però ancora economicamente vantaggiose rispetto alle classiche soluzioni gli ioni di litio, il cui prezzo è sceso notevolmente nel corso degli ultimi anni.

Così diversi produttori automobilistici hanno deciso di investire nella ricerca e nello sviluppo di questa importante novità. Volkswagen, ad esempio, qualche mese fa ha confermato il proprio interesse per QuantumScape, società statunitense che ha già sviluppato delle batterie allo stato solido pronte per la produzione di massa in circa tre anni.

Ford e BMW hanno invece scelto Solid Power, società del Colorado che collabora con la locale Università del Colorado per elaborare delle batterie che garantiscano alta autonomia, velocità di ricarica e costi ridotti. Così come riferisce sempre ElecTrek, BMW ha concesso i primi investimento nel 2017, mentre Ford nel 2019. Doug Campbell, CEO e co-fondatore di Solid Power, ha così commentato l’ultima tornata di investimenti:

BMW e Ford condividono le prime posizioni nella corsa ai veicoli elettrici alimentati da batterie allo stato solido. Solid Power sta pianificando di inaugurare la produzione di scala di queste batterie nel suo sito di produzione pilota, a inizio 2022.

Fonte: ElecTrek