Auto elettriche, la manutenzione costa il 40% in meno

La manutenzione delle auto elettriche costa il 40% in meno rispetto alle vetture con motore tradizionale. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dall’Argonne National Laboratory del Dipartimento di Energia degli Stati Uniti, in merito all’efficienza delle componenti delle vetture elettriche nel tempo.

Nel dettaglio, la struttura del motore di queste vetture non presenta molte parti consumabili tipiche dei motori a benzina e diesel, richiedendo quindi meno interventi in officina. Un fattore che potrebbe già oggi giustificare parte dell’investimento maggiore necessario per comprare una vettura elettrica, poiché si otterrà una vera e propria compensazione nel tempo.

Auto elettriche, meno costose da mantenere

Il laboratorio statunitense ha analizzato le componenti tipiche dei motori a combustibile e delle nuove motorizzazione elettriche, rilevando l’assenza di numerose parti consumabili. Candele, filtri per olio e benzina, sonde per i livelli dell’olio, cinghie e molto altro ancora: tutti elementi che presi singolarmente hanno costi contenuti ma che, se sommati, possono comportare una spesa importante. Devono essere infatti sostituiti ciclicamente per garantire il pieno funzionamento dell’automobile.

A questo scopo, il laboratorio ha calcolato che una vettura a diesel e benzina richieda circa 10 centesimi di dollaro in manutenzione ogni miglio compiuto, all’incirca 1.6 chilometri. Il costo per le ibride è di 9 centesimi, mentre le auto elettriche si assestano sui 6: il 40% in meno.

Se tutta la flotta attualmente in circolazione negli Stati Uniti fosse al 100% elettrica, questo vantaggio si tradurrebbe in un risparmio complessivo per i consumatori di 78 milioni di dollari. Ma basterebbe anche solo spingere la transizione elettrica sui mezzi istituzionali, quelli a carico dello Stato – e quindi dei cittadini con le tasse – per avere più di un milione di dollari di risparmio ogni singolo anno.

Un vantaggio non da poco, quindi, a cui si aggiungono i benefici ambientali della guida di vetture elettriche: dei mezzi che, se caricati tramite fonti rinnovabili, hanno un impatto più ridotto in termini di emissioni serra rispetto alle automobili convenzionali.

Fonte: Yale School of the Environment