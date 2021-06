Auto elettriche, la Tesla Model 3 conquista il Regno Unito

Tesla raggiunge un altro traguardo nell’universo delle auto elettriche. La Model 3 è infatti diventata la vettura elettrica più venduta nel Regno Unito, confermando così un trend di crescita molto positivo per l’azienda di Elon Musk.

Nei primi quattro mesi del 2021 la Model 3 è riuscita a superare, in termini di vendite assolute, la Nissan Leaf. Si tratta di un traguardo davvero importante, considerando come la Leaf sia una delle primissime vetture elettriche apparse sul mercato internazionale, nonché un modello di estremo successo commerciale.

Auto elettriche, Tesla Model 3 al top

La Model 3 di Tesla si sta affermando come modello di punta in tutto il mondo, la domanda è sempre elevata così come anche le vendite. Il veicolo di Elon Musk ha anche a lungo dominato il mercato cinese, per poi essere superato negli ultimi mesi da una piccola ed economica utilitaria locale, la Hongguang Mini EV.

In Europa, Tesla si deve confrontare con un mercato decisamente ricco di alternative, con rivali quali Volkswagen e Renault pronti a raccogliere grandi fette di mercato grazie alla ID.3 e alla Zoe. Nel Regno Unito, tuttavia, l’azienda ha finalmente conquistato il posto più alto del podio: la Model 3 è l’auto elettrica più venduta di sempre.

Nel primo trimestre del 2021 la vettura di Elon Musk ha raggiunto infatti le 39.900 immatricolazioni totali, ovvero da quando è disponibile sul mercato. La Nissan Leaf è passata così al secondo posto, con 38.900 immatricolazioni complessive. Ma non è tutto, poiché le vendite dell’elettrica statunitense si avvicinano moltissimo all’Outlander di Mitsubishi, la ibrida plug-in più gettonata sul suolo britannico, tanto che gli esperti scommettono su un superamento nel breve periodo.

Questi movimenti dimostrano come il mercato dell’automobile stia velocemente cambiando, tratteggiando un futuro dove le elettriche saranno protagoniste assolute. Ci sono ora in circolazione 232.000 vetture elettriche nel Regno Unito e questa cifra è destinata a raddoppiare in meno di cinque anni. Solo nel mese di maggio si è registrata una crescita della domanda dell’8.4%, segno di come gli automobilisti si stiano sempre più velocemente convertendo a questa tecnologia.

Il podio raggiunto da Tesla è inoltre positivo per tutti gli attori del segmento automobilistico, così come sottolinea Ben Nelmes di New AutoMotive:

La velocità con cui la Tesla Model 3 è passata da zero a leader di mercato dimostra agli altri produttori le opportunità dei veicoli elettrici. Come conseguenza, stanno rendendo più aggressive le loro strategie. I produttori stanno lanciando sempre più auto elettriche e guidando la crescita dell’intero mercato.

