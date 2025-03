Automobilisti in allerta: la nuova regola che può costarti 2.500 euro

L’importanza della targhetta identificativa dei veicoli secondo il Codice della Strada italiano: obblighi, sanzioni e implicazioni legali che ogni automobilista deve conoscere.

Il Codice della Strada italiano stabilisce regole fondamentali per la sicurezza e la circolazione dei veicoli. Tra queste, un aspetto spesso trascurato ma essenziale è l’obbligo di dotare ogni veicolo di una targhetta identificativa. La mancanza di questa etichetta può comportare una sanzione di 2.500 euro, una cifra significativa che ha colto di sorpresa molti automobilisti. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito l’importanza di questo obbligo, sottolineando che non ci sono eccezioni, nemmeno per i veicoli appena acquistati. La targhetta, infatti, non è solo un requisito formale, ma un elemento cruciale per la sicurezza e la legalità nella circolazione stradale.

La funzione cruciale della targhetta identificativa

La targhetta identificativa è molto più di un semplice adesivo: essa rappresenta un elemento fondamentale per la registrazione e l’identificazione del veicolo. Secondo l’articolo 74 del Codice della Strada, ogni veicolo deve avere una targhetta identificativa del costruttore posizionata in un luogo ben visibile e non soggetto a sostituzione. Questa targhetta deve includere informazioni essenziali come il numero di telaio, il marchio del costruttore e specifiche tecniche univoche del veicolo. La sua presenza è obbligatoria sia per i veicoli nuovi sia per quelli usati, e la sua assenza è considerata una violazione grave della legge.

Guidare la propria auto – ecoblog.it

Conseguenze legali e sanzioni economiche

La Corte di Cassazione, con sentenze recenti come l’ordinanza n. 4311/2023, ha sottolineato l’importanza del rispetto di questa norma. Ad esempio, in un caso specifico, una donna ha contestato una multa ricevuta per la mancanza della targhetta, sostenendo che l’auto era stata appena acquistata. La Cassazione ha confermato che il veicolo deve essere dotato di targhetta, indipendentemente dalla sua condizione. Le autorità considerano l’assenza della targhetta non solo una violazione del Codice della Strada, ma anche un atto paragonabile alla contraffazione di documenti ufficiali, poiché essa è essenziale per prevenire frodi come il traffico di auto rubate.

L’importanza di controlli regolari

Per evitare sanzioni economiche e legali, è fondamentale che ogni automobilista verifichi la presenza della targhetta identificativa sul proprio veicolo. Un semplice controllo visivo può evitare una multa salata e altre conseguenze, come la perdita di punti sulla patente o, in casi estremi, il ritiro della stessa. In caso di assenza della targhetta, è consigliabile rivolgersi al rivenditore o al costruttore per richiederne una sostituzione. Non si tratta solo di un obbligo formale, ma di un passo necessario per garantire la propria legalità e sicurezza alla guida.

Un passo verso una maggiore sicurezza stradale

L’obbligo di avere una targhetta identificativa rappresenta un passo importante verso la regolamentazione del parco automobilistico. La presenza di queste etichette facilita il controllo delle autorità e contribuisce a garantire che ogni veicolo circolante sia conforme agli standard di sicurezza previsti. Inoltre, la consapevolezza delle regole e dei rischi associati è essenziale per evitare sanzioni pesanti e per contribuire a un ambiente stradale più sicuro per tutti.