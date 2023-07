Scopriamo come evitare che la bolletta della luce impazzisca proprio in estate. Le dritte da seguire!

Quando le giornate iniziano farsi così calde da rendere l’ambiente di casa quasi insopportabile, accendere il ventilatore o il condizionatore sembra essere l’unica speranza di salvezza. Il loro utilizzo, però, porta anche degli effetti negativi come il consumo di luce che inevitabilmente si riversa nella bolletta di fine mese.

Per fortuna ci sono delle piccole dritte che possono aiutare a consumare meno e a vivere l’arrivo della prossima bolletta della luce senza troppa ansia.

Bolletta della luce estiva troppo alta? Ecco le dritte che ti salveranno

Se restare al fresco quando si è a casa è molto importante, lo è anche poter vivere senza l’ansia perenne della bolletta della luce. Un problema che è possibile risolvere seguendo delle semplici dritte in grado di rendere l’ambiente ugualmente confortevole e senza troppe ansie.

Proteggere casa

Isolare casa in modo che la dispersione d’aria sia ridotta al minimo è sicuramente un buon modo per far sì che l’uso del condizionatore o del ventilatore (ottimi da usare anche in sinergia) sia ridotto al minimo. Per farlo basta tenere le porte ben chiuse, usare le tende per creare delle zone d’ombra ed evitare che la luce del sole penetri in modo diretto nella stanza.

Evitare l’uso di forno o asciugatrici

Con il caldo, ci sono elettrodomestici che dovrebbero andare in pausa per un po’. Usarli porta infatti ad un calore tale da aumentare il bisogno di condizionatore o ventilatore. Stiamo parlando del forno e dell’asciugatrice che oltre a consumare parecchio scaldano molto l’ambiente. In estate, poi, è possibile usare una friggitrice ad aria o la padella e, per i panni, stenderli direttamente al sole. In questo modo la casa rimarrà più fresca e al contempo si otterrà un buon risparmio.

Ridurre il consumo di acqua calda

In estate, un altro modo per ridurre i consumi è quello legato al consumo dell’acqua calda. Le temperature alte rendono possibile il non usarla più con la stessa frequenza. E ciò porta ad un ulteriore risparmio.

Mettere a punto alcune semplici dritte consente di risparmiare sulla bolletta della luce. E tutto senza dover rinunciare all’aria fresca in casa che, per inciso, sarà ancor meglio usando condizionatore e ventilatore insieme.