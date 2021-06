Boring Company, attivo il Loop di Las Vegas

Boring Company, la società di Elon Musk dedicata alle nuove forme di mobilità sostenibile, ha finalmente attivato il suo primo Loop. Quello di Las Vegas, dove transitano già i primi passeggeri.

Si tratta di un traguardo importante, pronto a dimostrare come una mobilità urbana alternativa alle automobili su strada sia del tutto possibile. Eppure le auto non sono del tutto escluse da questa equazione, considerando come il trasporto dei passeggeri nel Loop avvenga proprio con delle vetture targate Tesla.

Boring Company e il Loop di Las Vegas

Il tunnel voluto da Elon Musk è lungo circa 3 chilometri e scorre al di sotto del Las Vegas Convention Center. Il percorso vede tre stazioni, due a livello di superficie e una sotterranea, e il trasporto dei passeggeri è garantito da una flotta di 62 Tesla.

L’uso del Loop permette di ridurre a circa 2 minuti un percorso che ne richiederebbe circa 25 a piedi e, sebbene non si raggiungano velocità elevatissime, è sicuramente più scorrevole rispetto al traffico su strada.

La Boring Company lavora sui tunnel sotterranei per il trasporto di passeggeri ormai da diversi anni, tanto che i primi prototipi risalgono al 2018. Quello di Las Vegas è il primo divenuto operativo: i clienti raggiungono le Tesla messe a disposizione, selezionano il tratto da percorrere e la vettura inizia a muoversi in modo del tutto autonomo. Le velocità di picco sono di circa 200 chilometri orari, in gallerie poco più larghe della vettura. La sicurezza è comunque garantita da diversi sensori, nonché dai percorsi obbligati a cui le auto sono soggette.

La nascita di sistemi di trasporto veloci e sotterranei, anche a lunga percorrenza come i rivali Hyperloop, potrebbe rivoluzionare il trasporto urbano. L’obiettivo è arrivare in futuro a velocità anche di 600 chilometri orari, per collegare fra di loro città molto distanti in pochissimi minuti.

