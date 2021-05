Bus elettrici senza conducente, si parte nel Regno Unito

I bus elettrici senza conducente diventano una realtà nel Regno Unito, con un’interessante sperimentazione avviata a Cambridge. Entrano infatti in funzione dei piccoli bus, completamente alimentati a batteria e dotati di tecnologie di guida autonoma: serviranno per trasportare agilmente passeggeri da un angolo all’altro della città.

Chiamati Auto-Shuttles, proprio per sottolinearne la loro natura completamente autonoma, sono stati realizzati da Aurrigo per la Greater Cambridge Partnership (GCP) e già promettono di rivoluzionare la mobilità cittadina. Dopo una prima fase di test su un percorso fisso, gli autobus potrebbero essere distribuiti in tutta la città.

Bus elettrici e autonomi, l’esperimento a Cambridge

I nuovi bus elettrici possono trasportare fino a dieci persone alla volta e, in questa prima fase di test, percorreranno un tragitto fisso. Quello tra Madingley Park e il locale Istituto di Astronomia. La prima sperimentazione durerà tre mesi e, sin da subito, i veicoli a guida autonoma circoleranno su strade trafficate. Il sistema elaborato sembra sia infatti in grado di garantire il massimo della sicurezza, tramite una tecnologia predittiva di collisione con altre vetture sulla stessa careggiata.

Ma non è tutto, poiché il bus si sposterà a velocità contenuta proprio per massimizzare la sicurezza dei passeggeri: i veicoli possono raggiungere al massimo i 32 chilometri orari e godono di un’autonomia massima di 161 chilometri.

Al momento non sono noti i costi per i singoli passeggeri, ma è stato già anticipato come saranno previsti dei servizi on-demand, sulle 24 ore e per tutti i giorni della settimana. Una soluzione più che comoda per chi si deve spostare a un orario non coperto dai tradizionali mezzi pubblici, senza necessariamente dover ricorrere ai taxi.

Il primo viaggio inaugurale ha visto la presenza di diversi personaggi di spicco, tra cui il Ministro dei Trasporti Rachel Maclean.

