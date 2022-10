Il caffè avanzato può essere ancora utile per diversi scopi. Invece di buttarlo, quindi, scopriamo come riutilizzarlo per far bene all’ambiente e a noi stessi.

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo e, di conseguenza, una di quelle che si tende a sprecare di più. Spesso perché ormai freddo, avanzato o del giorno prima, questo liquido ricco di proprietà finisce infatti con l’essere buttato via, portando ad uno spreco alimentare non indifferente. E tutto per non parlare dei fondi del caffè che si gettano via sempre anche se utili sotto diversi punti di vista.

A prescindere da come lo si usi, infatti, il caffè può essere utile per scopi che in pochi immaginano e che possono rivelarsi sia utili che economici e con un buon impatto per l’ambiente. Scopriamo, quindi, quali sono quelli che vale davvero la pena conoscere e come attuarli in base alle esigenze.

Come usare il caffè avanzato ed evitare inutili sprechi

Evitare di buttar via il caffè che avanza o i fondi di quello che si è preparato, è sicuramente un buon modo per contrastare lo spreco alimentare e per evitare spese extra in prodotti che spesso possono essere sostituiti proprio dal corretto utilizzo di questa preziosa bevanda.

tazzina caffè

Oltre ad essere ricco di proprietà, il caffè si rivela infatti utile per diverse funzioni, alleggerendo la vita e facendo persino bene all’ambiente. Ecco, quindi, alcuni dei modi alternativi per usarlo invece di buttarlo via.

È un ottimo fertilizzante

Ebbene si, il caffè può essere usato come fertilizzante per le tue piante. In particolare, in questo caso, ad essere utili sono i fondi. Usati al posto del concime donano infatti nutrimento alla terra e tutto in modo ecologico ed economico. Le sue proprietà, infatti, rimangono anche dopo la preparazione della classica bevanda e rendono migliore la vita di tante piante e persino di alcuni frutti come i mirtilli.

Neutralizza i cattivi odori

Invece di acquistare dei profumatori da frigo, potete usare i fondi di caffè. Inseriti nel frigo, infatti, questi hanno la funzione di assorbire gli odori ed in particolari quelli forti e sgradevoli. Tenere una vaschetta con dei fondi al suo interno è quindi un modo economico per evitare gli odori che non piacciono.

Elimina l’odore dalle tubature

Sciogliere i fondi di caffè nell’acqua o usare quello avanzato può essere un buon modo per evitare i cattivi odori sprigionati dal water o dai lavandini. Ancora una volta, infatti, il caffè aiuta a prevenire la formazione di odori spiacevoli. Vi basterà versarli nello scarico la sera prima di andare a dormire e tirare l’acqua per ottenere l’effetto desiderato. Cosa che vale anche per lavandino e vasca da bagno.

Il caffè si rivela utile anche per eliminare i graffi dal legno, colorare i capelli bianchi ed esfoliare la pelle. Parlando di ambiente e di migliorie che vi si possono apportare, quelle appena elencate restano però le più importanti da prendere in considerazione e che al contempo si rivelano utili sia per risparmiare che per agire in modo ecologico evitando altri prodotti che, al contrario, risulterebbero aggressivi.