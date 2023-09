Clean Beauty routine per il corpo: cos’è e quali prodotti scegliere

Rigorosamente cruelty free, la Clean Beauty permette di prendersi cura del corpo sfruttando i benefici dei prodotti privi di ingredienti discussi: ecco quali sono e dove trovarli.

Uno dei principali e più attuali trend della cosmetica è rappresentato indubbiamente dai prodotti Clean Beauty, un’ampia categoria che ha come comune denominatore la ricerca della bellezza sostenibile e prende le distanze dall’uso di ingredienti di origine controversa, puntando invece sul concetto di cruelty free.

L’offerta di prodotti e cosmetici Clean Beauty è molto vasta, tanto che per orientarsi in modo efficace è indispensabile leggere con attenzione l’INCI riportato in ogni etichetta. Per favorire un acquisto più consapevole, fortunatamente, alcuni store come Douglas mettono a disposizione dei consumatori una ricca selezione di prodotti considerati “puliti” o “liberi da” specifici componenti, pensati per il make-up, per i capelli e per la cura di viso e corpo.

Cosa significa Clean Beauty

La dicitura Clean Beauty, come accennato sopra, si applica a tutti i prodotti e cosmetici totalmente cruelty free e privi di alcuni ingredienti considerati discutibili. I cosmetici che riportano cruelty free nell’etichetta, nello specifico, sono stati realizzati senza effettuare test sugli animali, mentre per quanto concerne l’INCI i prodotti Clean Beauty sono privi delle seguenti sostanze, spesso accusate di generare rischi per la salute e per l’ambiente:

oli minerali : ottenuti dalla distillazione del petrolio e del carbone, risultano innocui per la pelle ma nocivi per l’ambiente e altamente inquinanti;

: ottenuti dalla distillazione del petrolio e del carbone, risultano innocui per la pelle ma nocivi per l’ambiente e altamente inquinanti; siliconi : inseriti nelle creme e negli shampoo, sono polimeri caratterizzati da un impatto ambientale notevole;

: inseriti nelle creme e negli shampoo, sono polimeri caratterizzati da un impatto ambientale notevole; parabeni : vantano proprietà antibatteriche e antifungine e hanno la funzione di mantenere inalterata la composizione dei prodotti, tuttavia il loro potenziale nocivo per la salute è ancora oggi oggetto di discussione;

: vantano proprietà antibatteriche e antifungine e hanno la funzione di mantenere inalterata la composizione dei prodotti, tuttavia il loro potenziale nocivo per la salute è ancora oggi oggetto di discussione; fragranze sintetiche : possono contenere ftalati, parabeni e altre sostanze in grado di causare manifestazioni allergiche;

: possono contenere ftalati, parabeni e altre sostanze in grado di causare manifestazioni allergiche; SPF chimico : è il fattore di protezione solare di origine chimica, capace di assorbire le radiazioni UVA e UVB ma anche meno ecosostenibile rispetto al filtro fisico, che funge da schermo protettivo;

: è il fattore di protezione solare di origine chimica, capace di assorbire le radiazioni UVA e UVB ma anche meno ecosostenibile rispetto al filtro fisico, che funge da schermo protettivo; PEGs: sono il polietilenglicole (PEG) e il glicole polipropilenico (PPG) usati per preservare l’umidità dei prodotti, tuttavia hanno un elevato potenziale inquinante.

Prodotti Clean Beauty per la cura del corpo

Impostare una buona Clean Beauty routine per la pelle significa, quindi, concedersi regolarmente trattamenti a base di prodotti per il corpo che non contengono ingredienti discussi, rigorosamente non testati sugli animali.

Tra i brand che permettono di raggiungere questo obiettivo, ad esempio, compare “Alma K”, marchio vegan-friendly che realizza prodotti per la cura della pelle contenenti che sfruttano il potere rigenerante dei fanghi e dei minerali del Mar Morto.

Anche il marchio “I Provenzali” propone cosmetici naturali, biologici ed eco-sostenibili, mentre il brand “Australian Bodycare” sviluppa prodotti basati su principi attivi naturali, come il celebre Tea Tree Oil australiano.

Appartiene al brand “One.two.free!”, invece, una rosa di prodotti vegani pensati per la cura del corpo preparati senza siliconi, parabeni, oli minerali e solfati, caratterizzati anche da un imballaggio sostenibile.