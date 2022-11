Scopriamo come far fiorire le orchidee per tutto l’anno grazie ad alcuni semplicissimi trucchi.

Chi ama le orchidee conosce sicuramente la bellezza che riescono a portare con i loro tanti colori. Purtroppo, però, una volta sfiorite, non è sempre facile poter continuare ad ammirarle.

Ciò che conta sapere, però, è che ciò non è neanche impossibile.

Oggi, quindi, vi sveleremo alcuni trucchi per far fiorire le orchidee per tutto l’anno, godendo così al meglio della loro bellezza.

I trucchi per far fiorire le orchidee per tutto l’anno

Anche se non tutti lo sanno, le orchidee possono fiorire per tutto l’anno. E ciò grazie ad alcuni trucchi che possono essere messi in pratica in modo relativamente facile. Una volta scelti quelli che sentite più consoni (ancor meglio se sceglierete di utilizzarli tutti), potrete godere di orchidee da ammirare per tutto l’anno. E questo a prescindere da quando le avete acquistate o da quando vi sono state regalate.

come far fiorire le orchidee

Usare i gusci d’uovo

Uno dei trucchi più gettonati ma davvero in grado di fare la differenza è quello dei gusci d’uovo. Una volta lavati e ben asciugati, basterà infatti ridurli in polvere per poi cuocerli in acqua bollente. Fatto ciò basterà far raffreddare il liquido, filtrarlo e usarlo per annaffiare le orchidee. Così facendo, le orchidee potranno godere di calcio, potassio e altri minerali preziosi.

Acqua di cottura del riso per orchidee più sane

Anche l’acqua di cottura del riso è ricca di sostanze benefiche tra cui la vitamina B.

Basta tenerla da parte e lasciarla raffreddare per usarla quando si annaffiano le orchidee. Ciò che conta è che questa non sia salata. In caso contrario, altrimenti, le orchidee finirebbero con il rovinarsi.

Provare con il latte

Se siete soliti consumare il latte, potete usarlo mescolato con dell’acqua (in genere ne basta un 1/4 del totale) per annaffiare la vostra orchidea. In questo modo, le donerete risorse utili e davvero preziose che ne faranno una piantina più sana di quanto immaginiate.

Questi tre rimedi si rivelano davvero efficaci quando si desidera far fiorire le orchidee per tutto l’anno. Ciò che conta è ricordarsi di non bagnare la terra troppo spesso ma (sempre prestando attenzione a come evitare sprechi) una volta ogni due settimane circa. In questo modo le orchidee saranno sempre rigogliose ed in grado di durare davvero a lungo.