Il consumo dell’acqua è un problema sia ambientale che economico. Scopriamo come ridurlo grazie a dei trucchi davvero semplicissimi.

Chi ha a cuore il pianeta così come le proprie finanze, sa bene che è possibile fare economia in tanti modi diversi. Uno tra questi è quello che riguarda la riduzione del consumo d’acqua.

Un problema che ci riguarda tutti da vicino, sopratutto per quanto riguarda quella che ogni giorno viene consumata in ambito domestico.

Eppure, basterebbe mettere a punto alcuni semplici trucchi per evitare di usarne troppa e per avere anche un ritorno economico non indifferente.

Scopriamo, quindi, quali sono le strategie più interessanti da mettere in atto al fine di iniziare a ridurre in modo significativo il consumo giornaliero di acqua.

Come ridurre i consumi dell’acqua con dei trucchi davvero semplici

I modi per risparmiare sull’acqua sono molto più semplici di quanto si pensi e riguardano, in modo particolare, le azioni che mettiamo in atto ogni giorno.

risparmio acqua

Prestare attenzione al tempo che si trascorre sotto la doccia aiuta, ad esempio, a consumare molta meno acqua di quanto si pensi.

Al contempo, basta chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o il viso e riaprirlo solo quando serve davvero, per ottenere un risparmio anche economico.

Persino gli elettrodomestici che fanno uso di acqua possono essere usati in modo diverso, attivandoli solo quando sono a pieno carico e mai prima. Un’astuzia che aiuta a risparmiare anche sulla bolletta della luce e tutto usando al meglio lavastoviglie e lavatrice.

Allo stesso tempo è possibile ridurre l’acqua che si usa ogni giorno lavando le verdure in un contenitore. E, cosa non meno importante, è possibile conservare l’acqua che si tiene aperta in attesa di farla scaldare in un contenitore da usare magari per il water o per annaffiare le piante di casa o del giardino.

Come migliorare la propria casa per ottenere un maggior risparmio sull’acqua

Le abitudini di tutti i giorni si possono migliorare anche facendo uso di elettrodomestici diversi o apportando alcune modifiche a ciò che si usa in casa e che, di norma, consuma acqua.

Installare nel wc uno scarico doppio con getti di entità differente, in un anno aiuta ad esempio a raggiungere una riduzione dei consumi davvero elevata.

Stessa cosa può dirsi se si effettuano delle riparazioni ad eventuali perdite che spesso si lasciano stare ma che, anche se piccole, possono incidere molto sulle spese.

Inoltre, se non si ha il tempo di conservare l’acqua che si scalda, è possibile acquistare un bollitore. Con una cifra inferiore alle 30€ è possibile prenderne uno efficiente ed usarlo per scaldare sia l’acqua per il tè che quella che serve per cucinare. In questo modo oltre a risparmiare acqua e soldi si ridurrà anche il tempo che si trascorre in cucina.

Questi semplici trucchi per il risparmio sul consumo d’acqua giornaliero sono indispensabili per prendersi cura dell’ambiente e della sua risorsa primaria ma anche per poter contare su un notevole risparmio economico. Un modo per vivere green ottenendo al contempo dei benefici davvero preziosi.