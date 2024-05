Come scegliere i serramenti giusti per la propria abitazione

Scegliere i serramenti adatti alle proprie esigenze è importante per diversi motivi.

Innanzitutto parliamo di elementi strettamente correlati all’estetica dell’abitazione. Inoltre da essi dipendono fattori quali l’efficienza energetica e il grado di sicurezza.

In questa guida andremo a scoprire quali sono i fattori più importanti da valutare nella scelta dei ferramenti più adatti per la propria casa o per un’attività commerciale.

Scelta del materiale

Una delle prime considerazioni da fare riguarda il tipo di materiale. Negli ultimi tempi trovano sempre maggiore impiego gli infissi in alluminio. Questo perché si tratta di un materiale unico nel suo genere.

L’alluminio si fa infatti apprezzare per la sua resistenza e durabilità, ma anche per la leggerezza, la sostenibilità e il design moderno.

Alcuni recriminano all’alluminio la minore performance isolante rispetto al legno. In realtà, gli infissi di ultima generazione, che vengono dotati di sistemi di interruzione termica, hanno definitivamente risolto il problema dell’efficienza termica.

Il legno è un materiale che si fa apprezzare per la sua estetica naturale, oltre che per l’ottima efficienza tecnica e acustica rispetto a qualsiasi altro materiale.

Tra gli infissi migliori in commercio ci sono quelli in legno e alluminio, che combinano alla perfezione tutti i vantaggi di questi materiali, con un risultato eccellente. Acquistare delle finestre legno alluminio nuove è un ottima scelta per chi vuole il massimo in termini di efficienza energetica, isolamento termico/acustico e design.

Infine menzioniamo gli infissi in PVC. L’aspetto meno pregiato rispetto all’alluminio e al legno viene compensato da un prezzo più economico e dalle buone performance energetiche e di isolamento acustico.

Sicurezza

Gli infissi sono anche i punti di accesso preferiti dagli infrattori. Per questo motivo è necessario optare per dei modelli dotati di sistemi di chiusura di ultima generazione, con maniglie con pulsante o con chiave, vetri anti-sfondamento, etc.

Allo stesso tempo, è bene precisare che per assicurarsi un maggior livello di sicurezza è importante associare a dei serramenti di qualità, un buon sistema di allarme.

Manutenzione

Come accennato, alcuni materiali sono più resistenti degli altri. L’alluminio e il PVC richiedono minore cura, mentre il legno ha bisogno di trattamenti periodici per essere mantenuto in buono stato. Tieni conto anche di questo fattore a lungo termine mentre effettui la tua scelta.

Design ed estetica

I serramenti devono integrarsi armoniosamente con il design complessivo della tua casa. Considera il colore, la finitura e lo stile (moderno, classico, rustico) per assicurarti che i serramenti scelti valorizzino l’estetica dell’abitazione.

Certificazioni e garanzie

Verifica le certificazioni di qualità e le garanzie offerte dai produttori. Certificazioni come CE, UNI EN ISO 9001 e altre possono garantirti un prodotto di qualità. Le garanzie dovrebbero coprire non solo il prodotto ma anche la sua installazione.

Conclusioni

Quelli che abbiamo appena elencato sono i principali aspetti da valutare nella scelta degli infissi. Il nostro consiglio è di non concentrarti esclusivamente sulla loro estetica. Essi giocano un ruolo fondamentale nel proteggere la tua casa dalle temperature esterne, oltre che dai rumori. Seguendo i consigli sopra elencati, riuscirai a fare una scelta più consapevole, adatta alle tue esigenze.