Il tuo giardino come mai lo avresti immaginato? Certo, con queste componenti di arredo specifiche: il tutto sarà come tu vorrai e a poco prezzo.

Da Lidl c’è tutto quello che desideri per il tuo giardino, o anche per i tuoi pic nic o per le tue serate con gli amici, sempre nel tuo giardino, basta che sia arredato davvero e di tutto punto. Ciò che stiamo per proporti è un vero affare.

Stiamo parlando di una piccola quanto simpaticissima componente da giardino, del tutto particolare nel suo genere. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere il nostro articolo e ne scoprirai delle belle.

Lidl arreda il tuo giardino

Quando si parla di primavera, alla memoria arrivano i momenti belli e tranquilli trascorsi in giardino. Certo, un giardino che ha tutti i comfort ed è arredato come si deve ha sempre il suo fascino. Ma, giustamente, dall’altro lato ti stai domandando quanto ti costa arredare un giardino di questi tempi.

Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Lidl ti dà una mano. Sì perché ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere. Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche di prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per l’arredamento della casa stessa e, anche, del tuo giardino.

Quella lampada che cercavi da tempo

Pensare all’arredamento da giardino non è una cosa semplice, specie se pensiamo ai suoi costi che, molto spesso, possono essere elevati. Ma, come dicevamo all’inizio, da Lidl, non è così. E se stai cercando quella componente unica, che ti manca e che volevi avere da tempo ma che, anche per il suo costo elevato, non avevi mai comprato, ora eccola che è lì che ti aspetta.

Ma di cosa stiamo parlando? Di una lampada a Led molto originale. Perché? A forma di piccolo gufetto, della linea della Livarno Home. La sua caratteristica è che non ha bisogno di essere accesa perché fa tutto in automatico, non appena percepisce l’arrivo del buio. Una lampada ad energia solare che ti farà risparmiare davvero molto, in termini di costi di energia elettrica.

La sua bellezza e la sua forma unica è ottima specialmente se nel tuo giardino ci giocano i più piccoli perché saranno attirati dal loro amico gufo. Quanto ti costa? Solo 4.99€ al pezzo. Ma non c’è solo la lampada a gufetto: è possibile anche una lampada a forma di tartaruga, sempre allo stesso prezzo. Cosa aspetti? Corri subito a comprarla!