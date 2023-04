Scopri come smaltire nel modo corretto trucchi e accessori di bellezza ormai finiti.

Vivere una vita consapevole passa sopratutto dalle piccole azioni. Tra queste c’è quella relativa allo smaltimento di tutti quei prodotti che siamo soliti usare ogni giorno ma che se gettati via in modo errato possono contribuire ad aumentare l’inquinamento. Se si pensa a trucchi, cosmetici e prodotti di bellezza vari, ad esempio, è molto facile trovarsi ad eliminare qualcosa anche quotidianamente. Per agire correttamente è quindi utile avere una sorta di mini guida in grado di indicare almeno le basi di tutto ciò che riguarda il loro smaltimento.

Come smaltire i cosmetici e i prodotti finiti

Imparare a lavare il viso in modo solidale e far uso di prodotti il più possibile in linea con l’ambiente è certamente importante, ma da solo, non è in grado di fare la differenza.

Per un pianeta più in salute è importante, quindi, compiere quante più azioni possibili in modo da raggiungere il giusto equilibrio. Tra le tante, c’è quella relativa allo smaltimento di tutto quello che usiamo quotidianamente.

Ecco, quindi, alcune nozioni che possono tornare utili.

cosmetici

Dove buttare i trucchi vecchi

Che si tratti di rossetti, fard, ombretti o simili, i trucchi possono essere smaltiti nel modo corretto al fine di inquinare meno l’ambiente. Per farlo, occorre buttare il tutto nel sacco dell’indifferenziato. Cosa che vale sia per i trucchi vecchi che per quelli scaduti. Se, invece, il packaging è del tutto vuoto poiché i trucchi sono finiti del tutto, allora si dovrà semplicemente verificare di cosa è composto lo stesso (solitamente plastica) e smaltirlo nell’apposito contenitore.

È importante avere attenzione anche per gli struccanti

Chi si trucca, ovviamente, si strucca ogni giorno e lo fa per lo più attraverso dei dischetti struccanti. Anche questi, si rivelano adatti al sacco dell’indifferenziato (che di solito è quello nero). Detto ciò, è importante ricordare che esistono anche dei dischetti riutilizzabili e che possono fare la differenza in fatto di ambiente.

Come smaltire i deodoranti

Anche i deodoranti rientrano tra i prodotti di bellezza (oltre che di igiene personale). Dopotutto, per apparire al meglio è molto importante avere un buon odore. E per farlo basta smaltire le confezioni negli appositi contenitori. Anche in questo caso, di solito, i contenitori di plastica sono la scelta migliore.

Usare il giusto metodo per smaltire trucchi e accessori che si usano per la bellezza è un buon modo per agire nel benessere dell’ambiente. Cosa che è possibile fare senza sforzo ma con ottimi risultati.