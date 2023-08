Commedia sui cambiamenti climatici: ridere in faccia alla morte

Ridere in faccia alla morte, come la commedia sui cambiamenti climatici potrebbe aiutarci ad affrontare la più grande minaccia che l’umanità abbia mai affrontato

Commedia sul cambiamento climatico: secondo comici, scienziati sociali e ambientalisti, portare qualche risata alla spinta per prevenire il cambiamento climatico è qualcosa che potrebbe essere immensamente vantaggioso.

È difficile parlare di argomenti pesanti.

L’ambientalismo è un argomento delicato. Siamo tutti colpiti direttamente dal cambiamento climatico in un modo o nell’altro, eppure molti di noi si sentono senza speranza.

Il cambiamento climatico è un fenomeno ben noto. Sebbene la maggior parte delle persone riconosca che gli esseri umani hanno un ruolo enorme nel perpetuarlo, solo la metà crede che si possa fare qualcosa al riguardo, secondo un sondaggio AP-NORC del 2022.

Questo è sconcertante perché è necessario per tutti noi fare il nostro peso e aiutare nei modi in cui possiamo. Un modo in cui alcuni comici, scienziati sociali e ambientalisti affermano che possiamo alleviare questa inerzia è ridendoci sopra: commedia sul cambiamento climatico.

È così che i comici e la commedia potrebbero essere incredibilmente utili per prevenire il disastro climatico e incoraggiare azioni per prevenire il cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico è ovunque

Il cambiamento climatico e l’ambientalismo si sono fatti strada nella cultura in una miriade di modi mentre ne sentiamo sempre più gli effetti. Da programmi TV che menzionano casualmente la fine del mondo a film più distopici in cui il cambiamento climatico è un punto centrale della trama.

Tuttavia, ciò che non viene fatto così tanto e ciò che molti sostengono dovrebbe essere fatto di più è un approccio più spensierato e divertente. La commedia, anche su argomenti pesanti come il cambiamento climatico, può motivare le persone ad agire piuttosto che languire nella disperazione.

Caty Borum, professoressa all’American University e autrice di “The Revolution Will Be Hilarious: Comedy For Social Change And Civic Power”, ha dichiarato: “Queste sono vie di persuasione perché ci divertono e perché proviamo emozioni di gioco – e questo è particolarmente importante per il cambiamento climatico”.

Un gruppo sta affrontando questo frontalmente, The Climate Change Comedy Cohort. Composti da nove comici, hanno partecipato a una borsa di studio di nove mesi imparando la scienza e le soluzioni del clima e hanno collaborato a nuovo materiale relativo al clima. Hanno creato cortometraggi, fatto tournée insieme e presentato idee alle reti televisive.

Il loro lavoro fa parte di uno sforzo più ampio per portare qualche risata su un argomento piuttosto pesante. A Los Angeles, un gruppo di comici ha messo in scena uno spettacolo ad aprile chiamato “lol cambiamento climatico: uno spettacolo”.

È comune che la commedia esca dalla tragedia come meccanismo di coping e come forma di terapia per aiutare a superare il trauma inflitto. Il nuovo speciale di Marc Maron, “From Bleak To Dark”, approfondisce la morte della sua compagna, Lynne Shelton. Nel suo nuovo speciale, “Nanette”, Hannah Gadsby parla della sua esperienza di aggressione sessuale.

Sul palco, Kat Evasco, parte della Climate Change Comedy Cohort, fa riferimento a come le stufe a gas fanno male al pianeta. “Sto facendo la mia parte per il cambiamento climatico. Non ho mai nemmeno usato la mia stufa a gas… da quando ho appiccato quel fuoco”.

La verità è necessaria, ma possiamo ancora riderci su

Riconoscere la verità sul cambiamento climatico è importante perché ci stiamo semplicemente illudendo senza informazioni fattuali. Tuttavia, sebbene la verità sia desolante, non significa che ogni speranza sia persa.

Forse ci saranno conseguenze durature a lungo termine dagli errori dei nostri antenati, ma ciò non significa che il mondo smetterà di girare. E non significa che dovremmo sdraiarci e aspettare di morire.

La commedia sul cambiamento climatico potrebbe essere uno strumento essenziale per alleviare la tragedia che il cambiamento climatico ci ha regalato. E essenzialmente ridendo di fronte all’annientamento esistenziale, potremmo benissimo essere attrezzati per evitare che ciò accada del tutto.