Nell’era dell’ecosostenibile, scopriamo come realizzare un giardino di casa che sia davvero e del tutto green.

Con l’arrivo della bella stagione, in molti iniziano a pensare alla possibilità di dar nuova vita al proprio giardino o di sistemare lo spazio al momento incolto per piantare qualcosa.

Si tratta, quindi, del momento perfetto per realizzare qualcosa di ecosolidale. Tramite le scelte giuste, infatti, è possibile rendere green anche l’opzione di dar vita ad un giardino.

Ecco, quindi, quali sono i passi da compiere per riuscirci.

Giardino ecosostenibile: le mosse da compiere

Dar vita ad un giardino sostenibile significa usare le risorse disponibili evitando il più possibile degli agenti chimici. Si tratta di una scelta forse meno semplice rispetto all’altra opzione ma sicuramente più gratificante ed in grado di offrire davvero molto.

Agendo in modo sostenibile, infatti, si spreca meno acqua e si spende generalmente di meno. E tutto offrendo anche un contributo non indifferente all’ambiente.Ma andiamo agli step da seguire per ottenere un buon risultato.

giardino sostenibile

Rispettare la natura delle piante

La prima mossa da compiere è quella di piantare le piante rispettando le loro esigenze. In questo modo, successivamente si potrà evitare di doversi occupare di dar loro l’acqua o di concimarle di continuo. È quindi opportuno valutare se il proprio giardino ha zone d’ombra o soleggiate, se dispone di un terriccio umido o asciutto e scegliere cosa piantare basandosi solo su ciò che è meglio per l’ambiente.

Usare concime organico

Realizzare un concime organico non è difficile. Si tratta infatti di materiale che si ottiene dal compostaggio. Un esempio sono i resti di caffè, il riso, lo sterco di animali e ovviamente acqua e terra. Questi elementi, una volta scelti, vanno sistemati uno sull’altro e poi ricoperti con della plastica. In questo modo, basterà mescolare ogni tanto per ottenere il concime che serve alla terra.

Usare semini che si hanno già

Invece di acquistare bustine già pronte è possibile piantare semi di frutta o di verdure (ma anche di fiori) che si hanno già. In questo modo si eviteranno altre spese e di accederà direttamente alla natura per dar vita ad un giardino gradevole e del tutto green.

Evitare prodotto aggressivi

Per evitare di far danni all’ambiente è meglio evitare sia i diserbanti che i pesticidi. La soluzione? È quella di usare la propria forza lavoro per togliere le erbacce e di far uso di prodotti naturali per godere al meglio di un ambiente sano. Dai chiodi di garofano, al limone, le soluzioni sono diverse e tutte in grado di dare i giusti benefici.

Raccogliere l’acqua piovana

Quando piove è possibile raccogliere l’acqua per i momenti di siccità. In ogni caso, quando ci si trova a piantare nei posti giusti, questa soluzione sarà meno necessaria di quanto si immagina. Per farlo si possono posizionare un paio di secchi da versare poi in bidoni da usare nel momento giusto. Un altro modo per risparmiare ed essere green.

A volte basta davvero poco per agire in linea con l’ambiente e nel caso di un nuovo giardino, farlo è più semplice di quanto si pensi. Ciò che conta è organizzarsi, non strafare e iniziare a pensare in modo green.