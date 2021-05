Cybertruck di Tesla: 610 miglia di autonomia?

Il Cybertruck di Tesla potrebbe raggiungere i 610 miglia di autonomia, almeno nella sua configurazione più potente. È quanto suggerisce un nuovo brevetto depositato dalla società di Elon Musk e relativo al pick-up elettrico più atteso di sempre: il veicolo potrebbe battere tutti i competitor in fatto di chilometri percorsi con una singola carica.

Al momento il gruppo statunitense non ha confermato ufficialmente questa peculiarità, ma gli utenti sono speranzosi. Solo pochi giorni fa la società statunitense ha raggiunto il traguardo di un milione di prenotazioni.

Cybertruck, autonomia incredibile

La notizia proviene dall’analisi di un recente brevetto concesso a Tesla, relativo all’interfaccia utente di cui sarà dotato il pick-up elettrico. Le immagini a corredo della registrazione, pensata per mostrare come il software del Cybertruck opererà una volta all’interno dell’abitacolo, hanno mostrato qualche dettaglio di troppo. Come un’autonomia residua della batteria di ben 610 miglia, pari addirittura a 982 chilometri.

Elon Musk già in passato aveva anticipato una grande autonomia per il suo pick-up elettrico, suggerendo tragitti “superiori alle 500 miglia”. Ma il traguardo apparentemente raggiunto è più di quanto gli stessi acquirenti potessero aspettarsi.

È possibile che batterie tanto capienti e generose siano riservate alla versione più costosa del Cybertruck di Tesla, quella dotata di ben tre motori elettrici. Tuttavia, anche le edizioni standard dovrebbero approfittare di una buona autonomia, quasi certamente superiore alle 400 miglia.

Così come già accennato, la società di Elon Musk non ha voluto commentare le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, così come i dettagli emersi dalla circolazione del brevetto. Il pick-up elettrico sarà consegnato ai primi acquirenti entro la fine dell’anno, con una distribuzione che entrerà però nel vivo nei primi mesi del 2022. I listini partono da 39.000 dollari per la versione a singolo motore, per superare i 70.000 per l’edizione a tre motori e full optional del veicolo.

Fonte: Electrek