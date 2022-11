Scopri come realizzare delle decorazioni natalizie con il riciclo. In questo modo vivrai le feste in modo molto più green.

Prendersi cura dell’ambiente evitando sprechi è sempre un’ottima idea. Tra le altre cose è anche un modo per sviluppare la creatività e risparmiare al contempo.

Vantaggi che si rivelano particolarmente utili nel periodo di Natale. E, cioè, quando il momento richiede l’acquisto di accessori per la casa e di regali per conoscenti e amici.

Per portare avanti il riciclo creativo in ambito natalizio, occorre infatti davvero poco. E con un po’ di fantasia e tanta voglia di fare sarà possibile dar vita a qualcosa di unico.

Idee creative per creare decorazioni di Natale con il riciclo

Amare il Natale significa voler assaporare e trasmettere l’aria delle feste a casa come nel mondo che ci circonda. Un buon modo per farlo è quello di realizzare delle decorazioni che siano sia green che economiche. Decorazioni che possono essere usate per decorare l’albero ma anche per arricchire la casa della giusta atmosfera.

decorazioni riciclo natale

Con dei semplici rotoli di carta, ad esempio, è possibile realizzare dei piccoli personaggi in pieo mood natalizio. Basterà infatti colorarli, disegnare su di loro occhi e bocca e adornarli con del cotone che funge da neve e con cappellini da realizzare sempre con della carta colorata.

Un’idea creativa da mettere a punto anche con i più piccoli e che, per questo, si rivelerà ancor più piacevole.

Un’altra opzione è quella di recuperare delle palle vecchie e dipingerle nuovamente o ricoprirle di colla per poi passarle su del cotone in modo da renderle simili a delle palle di neve. In alternativa è possibile ricoprirli con degli strass per ottenere delle palline luccicanti.

I vecchi bastoncini da gelato possono essere messi insieme per dar vita ad una stella che poi si dovrà solo colorare. Così facendo potrete optare per delle decorazioni da appendere all’albero o da sistemare in giro per casa.

Le pigne raccolte per strada possono essere riutilizzate per dar forma a dei gufi. A quel punto basterà applicare loro degli occhi e creargli un musetto. Ciò darà vita a piccoli decori che saranno così carini da poter essere usati anche come idea regalo.

Anche i cartoni di pandori e panettoni possono essere usati in modo creativo. Girati dal verso di carta potrete infatti colorarli per poi ritagliarli a forma di stella. In questo modo, avrete nuove decorazioni da appendere all’albero e tutto in modo creativo ed economico.

Queste sono ovviamente solo alcune delle idee da cui poter trarre spunto. Idee che proprio come quella di scegliere le giuste luci per l’albero, renderanno il Natale sicuramente più sostenibile, green ed economico.