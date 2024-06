Energia rinnovabile a casa tua: come valutare le offerte

L’attenzione verso la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica spinge sempre più utenti verso la scelta dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per le loro abitazioni.

Optare per un’offerta di energia green contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e allo stesso tempo rappresenta un’opportunità per risparmiare nel lungo termine. Come valutare, quindi, l’offerta giusta tenendo conto delle necessità quotidiane in casa?

Le fonti rinnovabili di energia

Prima di tutto è importante conoscere in modo specifico quali sono le fonti rinnovabili di energia. Tra le più conosciute e utilizzate per la produzione anche in ambito domestico c’è sicuramente l’energia solare, quella che consente di ottenere energia a partire dal meccanismo di funzionamento dei pannelli solari. Poi si può citare anche l’energia eolica, quella generata dal vento attraverso le turbine eoliche.

Altre fonti di energia rinnovabile sono quella idroelettrica, che è prodotta da centrali apposite che sfruttano la forza dell’acqua, quella a biomassa, che deriva dalla decomposizione di materiali organici, e quella geotermica, che proviene dal calore interno del nostro pianeta.

I vantaggi dell’energia rinnovabile sono tanti, dalla riduzione dell’impatto ambientale ai benefici di tipo economico, passando per la sostenibilità nel lungo termine e per la creazione di un sistema che consenta di essere indipendenti dal punto di vista energetico.

L’analisi delle offerte disponibili

È importante analizzare bene le offerte gas e luce con energia rinnovabile, in modo da fare la scelta giusta. Bisognerebbe sempre assicurarsi che i fornitori mettano a disposizione un’energia effettivamente verde. Questo vuol dire che il fornitore di energia rinnovabile dovrebbe mostrare delle certificazioni apposite come quella di Garanzia di Origine, indicata dalla sigla GO, che attesta l’origine rinnovabile dell’energia stessa.

Alcuni fornitori possono offrire una percentuale di energia verde inferiore al 100%. Se l’obiettivo dell’utente è quello di utilizzare soltanto energia rinnovabile, bisogna verificare che l’offerta copra il 100% del fabbisogno con energia verde.

Inoltre, è importante anche verificare se il contratto che si sta per sottoscrivere sia a lungo termine o se preveda dei cambiamenti tariffari nel corso del tempo. È utile anche valutare se sono a disposizione servizi extra offerti dal fornitore, come quelli che riguardano la consulenza energetica o l’installazione di impianti fotovoltaici domestici, per capire se questi servizi possano essere utili per le esigenze di vita quotidiana.

Il monitoraggio dei consumi energetici

Una volta scelta l’offerta di energia basata sulla produzione da fonti rinnovabili per la casa, è fondamentale monitorare i propri consumi energetici. I fornitori solitamente offrono degli strumenti di monitoraggio online, sia tramite computer che utilizzabili attraverso un’applicazione mobile per smartphone e tablet, per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo i consumi e ad identificare eventuali sprechi.

Cosa considerare nella scelta di un fornitore di energia rinnovabile

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione quando si sceglie un fornitore di energia rinnovabile. Un buon fornitore deve fornire trasparenza nelle proprie tariffe e nelle condizioni contrattuali. L’utente deve assicurarsi che tutte le informazioni siano esposte in modo chiaro e che siano facilmente comprensibili. Le informazioni devono essere molto chiare e complete, anche per quanto riguarda le certificazioni che attestano la provenienza dell’energia.

Anche la qualità del servizio clienti è essenziale e per questo può essere importante controllare le recensioni su internet per avere un’idea della qualità dell’assistenza fornita. Un valore aggiunto potrebbe essere costituito dal supporto tecnico per l’installazione di impianti rinnovabili domestici, come i pannelli solari.

Poi sarebbe opportuno verificare se il fornitore offre differenti opzioni di pagamento, come i pagamenti online e gli addebiti automatici, per una maggiore flessibilità nella gestione dell’offerta. Infine, è bene tenere in considerazione l’opportunità di usufruire di un piano personalizzato che permette di adattare l’offerta alle specifiche esigenze energetiche.