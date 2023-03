La festa della donna è un’ottima occasione per essere eco solidali. Basta scegliere i regali giusti e ottenere un buon risultato.

Ogni anno, la festa della donna è un pretesto per fare e ricevere piccoli regali che siano in grado di rendere ancor più speciale questa giornata.

Tra le tante possibilità, una che va molto di moda negli ultimi tempi, è quella di fare acquisti che siano eco sostenibili e quindi in linea con l’ambiente.

Un modo simpatico e alternativo per continuare a festeggiare questa giornata rendendo più sano l’ambiente circostante.

Idee regalo per una festa della donna eco sostenibile

Essere sostenibili e fare dei regali che siano adatti alla festa della donna è più che possibile. E la cosa vale sopratutto se si sta pensando ad un dono dell’ultimo minuto e se si ha voglia di farne a più persone come, ad esempio, ad un gruppo di amiche.

mimosa

Tra le opzioni più in voga al momento c’è quella della borraccia sostenibile e realizzata in materiale riciclabile. A questa si aggiunge anche la possibilità di regalare un albero per riforestare il pianeta. Sul web ci sono diversi siti che ne consentono l’acquisto con tanto di certificato da far avere alla persona a cui si intende fare il regalo. Un dono sicuramente originale e personalizzabile oltre che più che mai in linea con l’ambiente.

La stessa cosa si può fare anche con l’alveare o con dei nidi di uccellini che è possibile seguire sul web tramite webcam. E se si vuole stare sul pratico? In tal caso un cestino di cosmetici può essere l’ideale purché si tratti di saponi solidi e di prodotti realizzati con ingredienti naturali.

Via libera al fai da te

Anche il fai da te può essere un ottimo modo per realizzare un regalo che sia economico e al contempo piacevole. Una buona idea è ad esempio quella di riciclare ciò che si ha in casa per dar vita a dei braccialetti fai da te o a dei biglietti da realizzare con ritagli di cartone e su cui applicare piccoli decori.

Tutti doni che è possibile accompagnare con una piccola mimosa e che faranno la gioia di chi li riceverà, sopratutto a fronte di qualcosa che non danneggia l’ambiente e che contribuisce a rendere il pianeta un luogo più sano nel quale vivere.