Scopriamo alcune idee fai da te simpatiche e semplici da realizzare per la festa della mamma!

La festa della mamma è sempre più vicina e con essa la scelta sul regalo da fare.

Oltre a ciò che è possibile trovare in giro, può essere infatti molto più speciale qualcosa da preparare con le proprie mani. Un modo per comunicare affetto attraverso il tempo impiegato a realizzare un dono scelto con attenzione. Cosa sempre meno scontata e spesso più apprezzata di oggetti che seppur belli e ricercati possono risultare banale.

Ma come trovare l’idea giusta? Spesso la base è la conoscenza del destinatario del dono e, non meno importante, la consapevolezza circa le proprie abilità manuali.

Detto ciò, come già visto per la festa del papà, ci sono diverse idee da cui trarre spunto e che possono essere usate per dar vita a qualcosa di bello o per ottenere nuove idee.

Idee regalo per la festa della mamma

Fare un dono prezioso alla propria mamma non è sempre facile, sopratutto quando il tempo è poco, le finanze non sono tantissime e si ha comunque voglia di stupire con qualcosa di unico.

festa della mamma idee regalo

In tal caso l’ingrediente speciale è il fai da te che con un pizzico di ingegno e qualche materiale da acquistare o da riciclare può dar vita al regalo perfetto. Ecco, quindi, alcune idee simpatiche e che possono risultare davvero quelle giuste.

Dei vasetti personalizzati

Se la mamma ama cucinare e passare del tempo in cucina, si possono impreziosire i barattoli che è solita usare per le conserve o le marmellate. Per farlo basta procurarsi della stoffa e della colla a caldo e decorarne i tappi in modo da renderli più belli.

A tutto ciò si può poi aggiungere un bigliettino colorato e, per completare il tutto, si può inserire qualche cioccolatino in uno dei barattolini. In questo modo il regalo sarà doppio e ancor più gradito.

I porta candele

Se la cucina non è una passione, sempre a partire da dei barattoli si possono realizzare delle candele fai da te. Che si scelga di partire dalla creazione stessa della candela o di acquistarne una per personalizzarne il vasetto, il risultato sarà un oggetto unico e che per questo parlerà dell’amore che si prova e lo saprà fare in modo delicato.

Il kit da giardinaggio

Se la mamma adora curare piante o giardino, un bel kit da giardinaggio è l’ideale. Anche in questo caso si può scegliere di personalizzarlo prendendo un cestino del suo colore preferito e riempiendolo con tutto ciò che può servirle. In questo modo si sentirà amata ogni qual volta deciderà di dedicarsi al suo hobby.

Infine ci sono anche regali estemporanei come dei fiori da impreziosire con della carta scelta appositamente per lei o una torta (o dei biscotti) da farle trovare a colazione.

Ancor meglio se la colazione o la merenda (se non si vive insieme) si sceglie di preparargliela con le proprie mani. Ciò che conta è mettere qualcosa di sé nel regalo. In questo modo, infatti, si trasmetterà tutto l’amore possibile in modo semplice ma sicuramente di grand effetto.