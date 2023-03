Poche idee per la festa del papà? Eccone alcune davvero last minute e da realizzare in pochissimo tempo.

La festa del papà si avvicina e con essa anche il momento in cui esprimere il proprio affetto attraverso dei regali semplici ma con un significato.

Dopo aver visto quali sono le possibili idee per un regalo green, oggi ci occuperemo quindi dei regali dell’ultimo minuto e, in particolare, di quelli che si possono realizzare a casa.

Idee semplici e immediate che possono fare la differenza e fare da spunto per idee sempre nuove.

Festa del papà: alcune idee per doni last minute

Quando il tempo è poco, può essere utile creare qualcosa con le proprie mani al fine di celebrare un evento importante. Un esempio è quello della festa del papà che è possibile celebrare in modo semplice grazie ad alcune idee simpatiche e per nulla scontate e che, proprio per questo, possono fare piacere.

Cuscino fai da te

Se il papà ama rilassarsi in poltrona dopo la lunga giornata di lavoro, un cuscino può rappresentare l’idea perfetta. Ecco, quindi, che è possibile realizzarne uno prendendo degli scampoli di stoffa e cucendoli intorno ad un vecchio cuscino o, volendo, ad un imbottitura da rivestire. In questo modo il regalo sarà anche green e di sicuro effetto. Sopratutto se si ha modo di personalizzarlo con qualche scritta, sempre di stoffa, da apporre sul cuscino.

Una scatola porta dolcetti

Se l’idea di base è quella di acquistare dei dolcetti da gustare insieme, può essere simpatico realizzare una scatola personalizzata nella quale riporli. In questo modo, una volta terminati i dolcetti, rimarrà la scatola come ricordo. Un oggetto sempre utile e nel quale si possono riporre regali, oggetti di utilizzo e tutto ciò che viene in mente.

Il collage di foto

A volte le foto dei momenti passati insieme possono essere un regalo piacevole ed in grado di ricordare attimi di vita preziosi. Un bel collage, in questo caso si rivela la scelta perfetta nonché quella in grado di riaprire il viale dei ricordi e far passare del tempo piacevole insieme. Per ottenere tutto ciò basta un cartoncino sul quale incollare le varie foto. Questo potrà poi essere lasciato semplice o incorniciato, anche con della sfotta, per far sì che ogni sua parte sia realizzata a mano.

A volte i doni più semplici sono anche quelli più sentiti e piacevoli da ricevere. E se si ha poco tempo ma tanta voglia di far sentire la propria presenza, queste possono essere delle idee davvero interessanti e da arricchire come meglio si crede.