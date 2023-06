Ieri si è conclusa la terza edizione del festival dell’ecologia integrale. Scopriamo gli argomenti trattati e come l’acqua è stata al centro di tutto.

Come ogni anno a Montefiascone ci sono stati tre giorni di intensi dibattiti tutti riguardanti la natura e l’ambiente. Si è infatti tenuto il festival dell’ecologia integrale che ogni anno riscuote sempre maggior interesse coinvolgendo il pubblico in modo attivo attraverso spettacoli e dibattiti su ciò che è possibile fare per migliorare una situazione che sembra ormai esserci sfuggita sempre più di mano. Un evento sicuramente importante per molti e che mira a fare il punto della situazione sulle condizioni attuali del pianeta e su tutto ciò che è possibile fare per cambiare le cose.

Un breve riassunto del festival dell’ecologia

Il Festival dell’ecologia integrale si è tenuto questo week end e ha avuto come madrina Emma D’Aquino. I temi trattati sono stati diversi, ovviamente tutti inerenti l’ambiente.

Il più importante o quanto meno centrale è stato però quello riguardante l’acqua e i suoi consumi.

acqua

Con un tutto esaurito che lascia intuire la portata dell’evento, il Festival ha portato avanti spettacoli e momenti di introspezione volti a capire le migliori azioni da mettere in atto a favore dell’ambiente. L’idea è infatti quella di rendere questo bene della natura libero a tutti ma senza danni per l’ambiente.

A completare il tutto c’è stato anche il coro della Cappella Papale di Assisi che si è esibito in un repertorio ad hoc e comprendente brani musicali come Laudato sì mì Signore e, ovviamente, il Cantico delle creature di San Francesco.

L’acqua al centro di tutto

Come già accennato, al centro del dibattito così come dell’intero Festival è stata l’acqua.

Questo bene tanto prezioso appare infatti sempre più in esaurimento e tutto con conseguenze ben più gravi rispetto a quelle che si potrebbero immaginare.

In passato abbiamo già parlato dell’importanza di questa risorsa naturale e di quante piccole azioni quotidiane possiamo intraprendere al fine di evitare sprechi e godere della sua presenza in modo del tutto naturale e in linea con l’ambiente.

E probabilmente, nei prossimi anni sarà proprio la sensibilizzazione verso questo argomento a portare maggiori benefici e passi avanti verso un mondo in cui l’acqua e la sua mancanza non saranno più un problema.