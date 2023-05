Scopriamo come restare freschi durante i primi caldi estivi anche senza l’uso del condizionatore.

In questo periodo in cui le giornate iniziano a farsi sempre più calde, andare avanti senza condizionatore inizia a risultare pesante. Così, sempre più persone si trovano a ragionare su quando avviarlo e su come gestirsi in merito alle spese.

Un problema che come abbiamo già visto si può ovviare con un uso combinato di condizionatore e ventilatore ma che può trovare una soluzione ancor più valida nel rimandare l’accensione di entrambi. Per farlo, basta seguire alcune semplici dritte che consentono di restare al fresco anche nelle prime giornate di caldo.

Come agire per mantenersi al fresco senza l’uso del condizionatore

Non soffrire il caldo in certe giornate afose può sembrare davvero impossibile. Eppure, prima di dare il via a condizionatore o ventilatore, ci sono delle semplici dritte che se messe in atto possono aiutare davvero.

Con qualche piccolo accorgimento si può infatti continuare a fare a meno di ogni strumento rinfrescante e godersi al contempo la piacevole atmosfera di casa.

donna che ha caldo

Tenere le serrande abbassate nelle ore più calde

La prima regola per una casa che sia in grado di mantenersi fresca è quella di chiudere serrande e/o imposte nelle ore più calde. Agendo in questo modo si potrà godere di un ambiente davvero piacevole e in grado di mantenersi fresco per tutto il giorno.

Rendere più verdi le stanze in cui soggiorni

L’uso delle giuste piante, oltre a rilassare, dona anche freschezza. Sistemandole in soggiorno o nelle zone in cui soggiorni di più (meglio evitare la camera da letto), potrai godere di un effetto davvero piacevole. Dalle begonie, ai cristantemi fino ai gigli della pace, le scelte sono davvero tante. E tutte belle e, ovviamente, rinfrescanti.

Mangiare le cose giuste

Anche ciò che mangiamo può portarci a sentire più o meno caldo. Nei giorni in cui le temperature sono più alte è quindi preferibile evitare cibi pesanti o piccanti e sceglierne di freschi, leggeri e piacevolmente estivi. Dall’insalata di riso, a quella con verdure e proteine vegetali, i piatti tra cui scegliere sono davvero tanti e tutti degni di nota.

A volte per restare freschi non occorre fare chissà quali stravolgimenti. E queste dritte lo dimostrano chiaramente. Con qualche accortezza, la vita in casa sarà piacevole anche durante le prime giornate di caldo.