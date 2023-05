Domani è la giornata mondiale senza tabacco. Un momento importante anche per ciò che riguarda l’ambiente.

Come ogni anno, domani sarà la giornata mondiale senza tabacco. Un momento nato per sensibilizzare tutti sui danni provocati dal fumo e sulla necessità di smettere al fine di proteggere la propria salute. Ciò che non tutti sanno è che questo aspetto si rivela molto importante anche per la salvaguardia dell’ambiente. Il fumo, infatti, oltre ad essere nocivo per adulti, bambini e animali, nuoce anche alla natura circostante, andando a contaminare l’aria. Scopriamo, quindi, tutto quel che riguarda fumo e ambiente.

Il fumo fa male all’ambiente: ecco perché

Dal fumo ai mozziconi di sigaretta, ogni aspetto legato al tabacco si rivela altamente nocivo per il pianeta. Se i mozziconi di sigaretta che vengono lasciati in giro nonostante le pesanti multe devastano mari e terra, lo stesso può dirsi anche della fabbricazione e dello smaltimento delle sigarette che impattano in modo altamente nocivo sull’ambiente.

stop tabacco

I filtri di sigaretta contengono inoltre plastica che, come sappiamo, è un altro agente negativo a livello ambientale. E poi c’è ovviamente il fumo che va ad inquinare l’aria e che si rivela potenzialmente pericoloso nel breve e nel lungo termine. Al suo interno ci sono infatti metano, anidride carbonica e biossido di azoto che come sappiamo inquinano qualsiasi ambiente nel quale vengano liberati.

C’è poi l’aspetto della deforestazione che avviene ogni anno per la piantagioni di tabacco e, non ultime, le sostanze chimiche che vengono puntualmente impiegate per realizzare le sigarette. Un problema che, anche se sotto aspetti diversi, riguarda anche le sigarette elettroniche.

Come smettere di fumare

La giornata mondiale senza tabacco, oltre che ad informare sui rischi per la persona e per l’ambiente mira ovviamente anche ad aiutare ad interrompere il vizio del fumo.

Per farlo è stato istituito un numero verde anti fumo (800 554088) che si può chiamare in forma anonima sia per ricevere informazioni sui danni da fumo che per ricevere dritte su come smettere di fumare e su quali sono gli enti ai quali rivolgersi per ricevere aiuto in tal senso.

Una scelta da fare sempre più consapevolmente e non solo per il proprio benessere ma anche per quello dei propri cari e, non ultimo, dell’ambiente stesso.