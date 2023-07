Il bagno di foresta funziona? La scienza è dentro

Il bagno di foresta funziona?

Il bagno di foresta funziona? Direi di sì, ma l’ho fatto per tutta la vita. Hai mai fatto una passeggiata nei boschi e ti sei sentito subito ringiovanito e in pace? Se è così, hai sperimentato il concetto di balneazione nella foresta.

Fin da quando ero un bambino, sono stato attratto da ambienti naturali. Il fresco del suolo della foresta in una calda giornata estiva, la luce del sole filtrata attraverso le foglie verdi e i suoni tranquilli e rilassanti degli uccelli e di altre creature che vivono la loro vita senza interruzioni. Questi mi sono sempre sembrati un posto in cui ero più calmo e contento. Anche in pieno inverno, l’immobilità e la quiete della nevicata in una foresta pluviale di cedri costieri è una fuga meravigliosa e rigenerante. All’epoca non lo sapevo, ma praticavo il bagno nella foresta.

Questa pratica è diventata sempre più popolare negli ultimi anni, con molte persone che cercano di riconnettersi con la natura e migliorare la propria salute mentale e fisica. Ma il bagno nella foresta funziona? In questo post, daremo un’occhiata più da vicino allo shinrin yoku ed esploreremo se questa tendenza è veramente efficace o solo un’altra moda passeggera.

Introduzione al bagno nella foresta, o Shinrin-Yoku

La pratica del bagno nella foresta, nota come Shinrin-yoku in giapponese, ha le sue radici in Giappone come parte integrante dell’assistenza sanitaria preventiva e curativa. È stato introdotto per la prima volta negli anni ’80 dal governo giapponese come un modo per combattere le malattie legate allo stress tra la popolazione.

Il concetto di Shinrin-yoku può essere fatto risalire ancora più indietro, tuttavia, all’antica cultura e tradizioni giapponesi. Si credeva che trascorrere del tempo nella natura potesse fornire una serie di benefici per la salute fisica e mentale, tra cui un migliore senso di benessere, maggiore calma e rilassamento e persino una migliore funzione immunitaria.

Il bagno di foresta funziona? Bene, è diventata una pratica popolare nei paesi di tutto il mondo, con molte persone che cercano ambienti naturali come un modo per migliorare la propria salute e il proprio benessere. Sebbene la pratica mantenga le sue radici nella cultura giapponese, si è evoluta in un fenomeno globale, con persone di ogni estrazione sociale che si rivolgono alla natura come un modo per riconnettersi con se stesse e il mondo che le circonda.

Ma il Forest Bathing funziona? La scienza dice di sì

C’è un numero crescente di prove scientifiche che supportano i benefici del bagno nella foresta.

Gli studi hanno dimostrato che il bagno nella foresta può:

Ridurre lo stress e l’ansia

Migliora l’umore e il benessere mentale

Potenzia il sistema immunitario

Pressione sanguigna bassa

Migliora la qualità del sonno

Aumenta i livelli di energia

Migliora la funzione cognitiva

Promuovere il rilassamento e un senso di pace

Uno studio pubblicato sull’International Journal of Immunopathology and Pharmacology ha rilevato che il bagno nella foresta può aumentare significativamente l’attività delle cellule killer naturali, che svolgono un ruolo importante nella lotta contro il cancro e altre malattie.

Un altro studio pubblicato sul Journal of Physiological Anthropology ha mostrato che il bagno nella foresta può ridurre la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e i livelli dell’ormone dello stress cortisolo, che sono tutti indicatori chiave di stress e ansia.

Un documento ha esaminato la ricerca precedente sugli effetti fisiologici dello Shinrin-yoku e ha presentato nuovi risultati da esperimenti sul campo condotti in 24 foreste in tutto il Giappone. Hanno scoperto che trascorrere del tempo nella natura e partecipare al bagno nella foresta può migliorare l’umore, ridurre la sensazione di tensione e affaticamento e promuovere sentimenti di felicità e benessere.

L’International Journal of Environmental Research and Public Health ha esaminato sistematicamente i programmi di terapia forestale progettati per ridurre il livello di depressione tra gli adulti, concludendo che la terapia forestale “è un intervento emergente ed efficace per ridurre i livelli di depressione degli adulti”.

Ce ne sono molti altri, tutti con risultati simili. Le prove scientifiche suggeriscono fortemente che il bagno nella foresta può fornire una vasta gamma di benefici per la salute fisica e mentale. Dal potenziamento del sistema immunitario alla riduzione dello stress e dell’ansia, questa pratica è supportata dalla scienza e offre un modo naturale per migliorare la salute e il benessere generale.

Non è scienza missilistica

1. Trova un posto. Assicurati di spegnere il telefono e di riporre la fotocamera in modo da poterti disconnettere completamente dal mondo esterno. Non è il momento di fare selfie sui social media. Trova un posto comodo, siediti e goditi semplicemente ciò che ti circonda. Ascolta i suoni della foresta e respira l’aria fresca. Lascia vagare la tua mente e goditi tutti i luoghi e gli odori che ti circondano.

2. Rallenta. Una delle cose migliori del bagno nella foresta è che puoi farlo mentre cammini e che non c’è fretta. Prenditi il tuo tempo per passeggiare ed esplorare. Fermati ad annusare i fiori e ad ascoltare il canto degli uccelli. Segui il sentiero che non hai mai percorso, trova i luoghi che erano segreti, fino ad ora. Consenti a te stesso di essere presente nel momento e assapora tutto ciò che la natura ha da offrire.

3. Connettiti con la natura. Questa è la tua occasione per connetterti veramente con la natura e apprezzare tutto ciò che ha da offrire. Tocca la consistenza ruvida della corteccia di un albero e annusa la sua fragranza. Senti delicatamente la morbidezza di un petalo di fiore tra le dita. Senti l’aria fresca del suolo della foresta e annusa la terra umida. Prendi tutto – i panorami, i suoni, gli odori e le trame – e lascia che la natura faccia la sua magia su di te.

Alternative per ottenere un vantaggio simile

Esistono molti modi diversi per entrare in contatto con la natura, il bagno nella foresta è solo uno di questi. Se non ti piace l’intera faccenda del bagno nella foresta, ci sono molte altre opzioni per correggere la tua natura. Ecco alcune alternative:

1. Escursioni o passeggiate: un ottimo modo per avvicinarsi alla natura è fare un’escursione o una passeggiata nella natura. Che tu stia facendo trekking nei boschi o scalando una montagna, è un ottimo modo per prendere una boccata d’aria fresca e fare esercizio.

2. Campeggio: se vuoi davvero immergerti nella natura, il campeggio è la strada da percorrere. Dormire sotto le stelle e svegliarsi al suono del cinguettio degli uccelli è un’esperienza che rasserena l’anima. Come bonus aggiuntivo, è l’occasione perfetta per legare con amici o familiari.

3. Giardinaggio: non hai tempo per un’escursione o un interesse per il campeggio? Puoi ancora godere dei benefici della natura dedicando un po’ di tempo al giardinaggio. Sporcarsi le mani e coltivare il proprio cibo non è solo soddisfacente, ma fa anche bene alla salute.

4. Birdwatching: una delle cose migliori della natura è la varietà di fauna selvatica che puoi trovare anche nelle aree più urbane. Una delle attività all’aperto più popolari, il birdwatching è un ottimo modo per conoscere la natura e incontrare persone che la pensano allo stesso modo. È un’attività rilassante che non richiede troppi sforzi, ma offre molti benefici.

In definitiva, il bagno nella foresta è messo in dubbio solo da coloro che ancora non lo capiscono. La comunità medica può rispondere alla domanda sul lavoro di balneazione della foresta. In Giappone, è prescritto dai medici come primo trattamento per molti dei disturbi sociali che colpiscono le persone nelle grandi città, piuttosto che potenti farmaci antidepressivi o ansiolitici.

Per coloro che sono alla ricerca di modi naturali per affrontare lo stress o l’ansia, vale sicuramente la pena provare questa forma unica di meditazione in natura.