La crescita costante della produzione e dell’installazione di nuovi impianti rafforza la transizione verso l’energia sostenibile.

Il settore del fotovoltaico in Italia ha registrato numeri eccezionali nel 2024, evidenziando un significativo incremento sia nella produzione totale sia nella capacità installata e nei nuovi impianti.

Nel mese di novembre, la generazione di energia solare ha raggiunto 2.007 GWh, segnando un aumento del 30,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento, pari a 470 GWh, è stato reso possibile sia dall’ampliamento della capacità operativa (+353 GWh) sia dall’influenza positiva dell’intensità della radiazione solare (+117 GWh).

I dati, forniti da Terna, sono stati analizzati da Acea Energia, impegnata nel promuovere la sostenibilità e nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta gestione degli impianti fotovoltaici, oltre che sull’uso e la manutenzione degli stessi.

L’energia solare nel 2024

Considerando l’intero anno, la produzione complessiva è cresciuta di 5.395 GWh, supportata dall’aumento della capacità installata (+6.585 GWh), che ha ampiamente compensato la riduzione della producibilità causata da condizioni di luce meno favorevoli (-1.190 GWh).

La capacità installata nel 2024 ha segnato un incremento straordinario: +6.108 MW, un valore superiore del 36% rispetto al 2023, quando l’aumento si era fermato a 4.509 MW. Le regioni più attive in questo ambito sono state il Lazio (+1.118 MW), la Lombardia (+688 MW) e la Sicilia (+453 MW), dimostrando una crescita omogenea a livello nazionale.

In termini di nuovi impianti, nel corso del 2024 ne sono stati realizzati 265.395. Con l’esclusione di dicembre, per il quale i dati non sono ancora completi, il mese di febbraio 2024 si è distinto con il maggior numero di attivazioni, raggiungendo quota 32.737.

Questi risultati sottolineano il ruolo sempre più rilevante del fotovoltaico nel percorso italiano verso la transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi climatici.