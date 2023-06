Mutui green: cosa sono e come ottenerli

I mutui green sono una novità legata alle case green. Scopriamo come funzionano e chi riguardano.

Come molti ormai sapranno, l’Unione Europea ha istituito tutta una serie di regole sulle caratteristiche previste per far sì che le abitazioni rientrino tra le case green.

Tutto ciò tende a riflettersi ovviamente anche sul mercato immobiliare che nel giro di poco tempo subirà l’influenza delle classe energetiche abbassando il valore delle case che hanno valori bassi e alzando, invece, quello delle case che rientrano in classi energetiche A e B.

A tal proposito sono stati previsti i così detti mutui green.

Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Mutui green per l’acquisto di una nuova casa: come funziona

I così detti muti green rappresentano delle condizioni agevolate e destinate a far ottenere un miglioramento energetico che vada dal 30% in su.

Ci sono ad esempio quelli per l’acquisto di una nuova casa e che finanziano con tassi di interesse minori quelle in classe energetica A o B.

Questi possono essere sia a tasso fisso che variabile e coprire dall’80% al 100% del valore dell’immobile. In questo caso le regole cambiano in base alla banca di riferimento.

mutui green

Alcune, ad esempio, possono addirittura fornire anche finanziamenti extra o coperture aggiuntive per eventuali lavori di riqualificazione. Se si sta pensando di comprare una nuova casa può quindi essere utile verificare le proposte delle varie banche.

Ovviamente, i mutui green coprono anche coloro che pensano di acquistare in bioedilizia o che non devono comprare casa ma che intendono migliorarne l’efficenza energetica di quella in cui vivono. Anche in questo caso le regole cambiano da banca a banca.

Come ottenere i mutui green

Partiamo dal presupposto che per ottenere un mutuo green il miglioramento energetico deve essere di almeno il 30%. A ciò bisognerà aggiungere i propri documenti, il reddito e le caratteristiche dell’immobile. Alcuni documenti varieranno poi in base al desiderio di acquistare o ristrutturare casa.

Una volta ottenuti i documenti le banche vaglieranno se e come erogare il mutuo che, lo ricordiamo, nella maggior parte dei casi porta a tassi agevolati, sconti sullo spread e sconti extra che variano da caso a caso.