Rendi il tuo giardino davvero unico e inimitabile con queste componenti di arredo specifiche: il tutto sarà come tu vorrai e a poco prezzo.

Da Lidl c’è tutto quello che desideri per il tuo giardino, e non solo ciò che ha a che fare con i prodotti alimentari, adatti per i tuoi pic nic o per le tue serate con gli amici, proprio nel tuo giardino. Ciò che stiamo per proporti è un vero affare.

Stiamo parlando non solo di set da giardino composto da tavolo e sedie, ma anche di componenti floreali e piante per il giardino stesso. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere il nostro articolo e ne scoprirai delle belle.

Il tuo giardino? Ci pensa Lidl

Quando si parla di primavera e di estate, immediatamente ci saltano alla memoria i momenti belli e tranquilli trascorsi in giardino. Certo, un giardino che ha tutti i comfort ed è arredato come si deve ha sempre il suo fascino. Ma, giustamente, dall’altro lato ti stai domandando quanto ti costa arredare un giardino di questi tempi.

Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Lidl ti dà una mano. Sì perché ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere. Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche di prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per l’arredamento della casa stessa e, anche, del tuo giardino.

Ecco le piante in offerta

Per un giardino perfetto, lo dicevamo, Lidl ti propone delle offerte che sono irripetibili nel loro genere. Un giardino ricco di piante e fiori è tutto quello che una persona desidera…ma la domanda ricorre sempre: “Sì, ma quanto mi costa?”. La risposta è: molto meno di quello che pensi. Possibile? Da Lidl assolutamente sì.

Per te che hai il pollice verde, non puoi lasciarti sfuggire le offerte di queste piante, come ad esempio le campanule, in vaso da 11 cm e alte ben 20 cm a soli 2.99€. O ancora, le calle, in vaso da 12 cm e alte ben 42 cm, a soli 3.99€ ciascuna. Dall’altro lato, inoltre, ci sono anche altre piante specifiche, come il ficus Benjamin a soli 7.99€, o ancora la Phalaenopsis, a due steli, a soli 9.99€.

Piante e fiori di diversi colori e di diversa natura che non puoi lasciarti sfuggire!