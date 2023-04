Scopriamo come realizzare delle pulizie di primavera che siano green e semplicissime da effettuare.

Con le temperature che si fanno sempre più miti, sempre più persone stanno iniziando a pensare alle così dette pulizie di primavera. Un momento importante in cui portare un po’ di freschezza in casa e che, con le dovute accortezze, può trasformarsi in un’azione da svolgere in modo green e quindi in linea con l’ambiente.

Per ottenere delle pulizie di primavera green, infatti, basta davvero poco. Il risultato, oltre che positivo in termini di risparmio, sarà anche unico dal punto di vista del pulito.

Ciò che conta è organizzarsi e partire con un’idea precisa di tutto ciò che andrà fatto per muoversi nel modo corretto.

Come organizzare delle pulizie di primavera green

Quando ci si accinge a pulire casa è sempre molto importante avere un piano d’azione che consenta di compiere ogni singolo step nel modo corretto. Ciò vale ancora di più se si ha in mente di effettuare delle pulizie green e che siano, quindi, anche in linea con la natura e, perché no, con la salute. Per fortuna, organizzarsi è più semplice che mai. Basta infatti mettere a punto alcuni step per ottenere un risultato unico.

pulizie di primavera green

Per prima cosa è importante fare il pieno di pezze e stracci che, invece di essere acquistati, possono essere ricavati da lenzuola che non si usano più e da vecchi asciugamani o strofinacci.

Fatto ciò si può iniziare a mettere insieme i prodotti naturali che saranno l’aceto e il bicarbonato. Questi due ingredienti insieme (ma anche separatamente) sono infatti in grado di far ottenere un pulito unico e persino profumato.

Per il bucato si può optare per del sapone di Marsiglia mentre se si ha del succo di limone, si può usare lo stesso per sbiancare alcune superfici o per ottenere un fresco profumo di limone per tutta la casa.

Un particolare che non si dovrebbe trascurare durante le pulizie di primavera è il decluttering ovvero la possibilità di eliminare tutto ciò che è superfluo. Per farlo non è necessario buttare la roba ma rivenderla o donarla. In alcuni casi, per chi ama il fai da te, c’è anche l’opzione del riciclo.

Quali sono i benefici delle pulizie di primavera green

Le pulizie di primavera green sono sicuramente un buon modo per prendersi cura di sé e dell’ambiente circostante. Inoltre, effettuarle risulterà corroborante per lo spirito.

Non va poi dimenticato che tra riciclo e possibilità di usare prodotti economici e che si hanno quasi sempre in casa, risparmiare sarà molto più semplice e donerà al tutto quel qualcosa in più che farà delle pulizie un momento speciale. Sopratutto per il benessere che si trarrà da una casa pulita in modo ecologico e finalmente libera del superfluo.