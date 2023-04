L’aceto di vino è un ingrediente prezioso ed in grado di aiutare nelle pulizie di casa. Scopriamo come usarlo e quali detersivi può sostituire.

Fare le pulizie di casa comporta l’uso di diversi prodotti che, in alcuni casi, possono rivelarsi nocivi per l’ambiente oltre che per la salute.

Per fortuna ci sono degli ingredienti naturali che è possibile usare per diversi scopi, in modo economico e assolutamente green. Tra i tanti, uno che non va assolutamente sottovalutato è l’aceto bianco. Un prodotto davvero versatile e più utile che mai per pulire casa in modo sostenibile.

Come usare l’aceto di vino in cucina

Poter usare l’aceto al posto di diversi prodotti per la casa è un buon modo per rispettare l’ambiente, fare economia e ottenere dei benefici anche dal punto vi sita della salute.

In tal senso, l’aceto si rivela un prodotto sorprendente e più che mai in grado di pulire e disinfettare casa in modo unico.

aceto pulizie

Tra i tanti modi in cui può essere usato c’è, ad esempio, quello di anticalcare. Basta infatti versarne un po’ su un panno e passarlo sulle superfici rovinate per vederne da subito l’effetto.

In pochi minuti la maggior parte del calcare andrà via insieme agli aloni mentre per le zone più resistenti basterà tenere l’aceto in azione per qualche minuto in più.

Tra le altre cose, l’aceto si rivela ottimo per pulire sia il forno che il frigorifero e per combattere l’iniziale formazione di muffa sulle superfici.

In lavatrice può essere usato al posto dell’ammorbidente, per ottenere capi più morbidi e puliti. In lavastoviglie, funge da brillantante e aiuta ad eliminare gli aloni da bicchieri e stoviglie. Ottimo sbiancante anche per l’acciaio, l’aceto si rivela insomma un vero prodotto multiuso che, a differenza di quelli che si trovano in giro, costa pochissimo e non inquina.

Quali prodotti sostituisce l’aceto

Volendo fare un piccolo calcolo, quindi, l’aceto può sostituire il prodotto anticalcare, il brillantante, lo smacchiatore e persino l’ammorbidente. Inoltre si può sostituire ai prodotti che di solito si usano per pulire e disinfettare le superfici.

Da solo (per pulizie più serie) o diluito in poca acqua, l’aceto di vino bianco si rivela un prodotto davvero unico e perfetto da usare sia per il benessere della salute personale e dei propri cari che per salvaguardare l’ambiente. Il tutto per un prodotto green e che, tra le altre cose, risulta essere anche economico.