Sbarazzarsi dei brufoli: cosa fare per eliminarli?

L’acne è un disturbo molto frequente, legato soprattutto al periodo della pubertà.

L’insorgenza dei cosiddetti brufoli dipende da un processo infiammatorio che interessa i follicoli piliferi e le ghiandole sebacee. Entro determinati limiti, la comparsa dell’acne è un inestetismo considerato fisiologico, che non deve destare nessun tipo di preoccupazione. Generalmente, le aree del corpo più colpite sono il volto e il dorso. Le cause dell’acne sono di vario tipo: ormonale, genetica, infettiva ed emotiva. Esistono, però, determinati fattori predisponenti, quali un’eccessiva esposizione ai raggi del sole, l’uso di farmaci di tipo ormonale, l’ipersensibilità verso determinati prodotti o cosmetici. Ma come frenarne la comparsa in maniera naturale e, quindi, senza ricorrere a farmaci specifici?

Curare l’alimentazione è fondamentale

La prima regola per sbarazzarsi dell’acne è curare la dieta ed eliminare, o quanto meno ridurre, tutti i cibi eccessivamente grassi o capaci di favorire i processi infiammatori. Quali? Fritture, snack, alimenti iper-processati, insaccati, dolci, carboidrati raffinati e così via. Inoltre, può essere d’aiuto valutare bene l’impatto metabolico degli alimenti, prediligendo quelli che non provocano alcuna impennata glicemica e insulinemica. Allo stesso modo, è importante ottimizzare l’apporto di vitamine, antiossidanti e minerali, preferendo frutta e verdura di stagione. Si consiglia anche di non affaticare il fegato consumando cibo in eccesso, ma anche integratori inutili, bevande zuccherate e alcolici. Oltre a curare l’alimentazione, è opportuno bere acqua a sufficienza, in modo da migliorare il processo di depurazione della cute e, quindi, aiutare l’organismo a sbarazzarsi delle tossine che tendono ad accumularsi sottopelle.

Adottare una skincare routine adeguata alla propria pelle

La skincare per pelli acneiche è essenziale per limitare la comparsa di imperfezioni e mantenere la pelle in salute. L’acne, infatti, può cronicizzarsi, sebbene colpisca soprattutto in adolescenza. Per affrontare questo problema in maniera efficace è necessario rivolgersi a un esperto e trattare la pelle correttamente, applicando le creme per i brufoli più adatte alla propria condizione, utilizzando detergenti dedicati e preferendo prodotti in grado di contrastare l’infiammazione e bilanciare il sebo. In generale, coloro che lamentano pelli grasse e acneiche dovrebbero iniziare la propria routine con un detergente delicato appositamente formulato, evitando prodotti aggressivi in grado di irritare ulteriormente la cute. Quindi, è importante esfoliare regolarmente le aree interessate dai brufoli. L’esfoliazione è essenziale per rimuovere le cellule morte e prevenire l’ostruzione dei pori. Per farlo è necessario scegliere un prodotto delicato contenente acido salicilico. Infine, è buona norma applicare una crema idratante per pelli grasse che mantenga la pelle morbida e idratata. È altrettanto importante utilizzare un trucco leggero da tenere meno tempo possibile ed evitare di irritare la cute tramite l’uso di creme, cosmetici o detergenti aggressivi contenenti ingredienti dannosi quali anolina, laurilsolfato di sodio, miristato di isopropile e laureth-4.

Ricorrere ad alcuni metodi casalinghi può aiutare

Fermo restando che non è possibile limitare la comparsa dell’acne senza rispettare i punti precedenti, esistono alcuni metodi casalinghi in grado di garantire risultati interessanti, soprattutto nel breve periodo. Di cosa si tratta? Tantissime donne trovano giovamento nell’applicazione di maschere allo yogurt. Basta spalmare il contenuto di un vasetto di yogurt bianco sulle aree più sensibili del viso e lasciare in posa per circa 15 minuti. Lo yogurt ammorbidisce la pelle e idrata in profondità. Anche il limone può aiutare, essendo in grado di restringere i pori ed eliminare i batteri. Come applicarlo? Basta mescolare qualche goccia di succo di limone con dell’acqua tiepida e tamponare i brufoli con un dischetto di cotone. Se l’uso di yogurt e limone non richiede particolari sacrifici, l’aglio potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Eppure, i suoi effetti sono davvero miracolosi. È importante lavare a fondo il viso con un detergente delicato e dell’acqua tiepida, in modo da aprire i pori, quindi passare uno spicchio d’aglio sulla zona interessata e ripetere l’operazione 2 o 3 volte nel corso della giornata.

Utilizzare gli oli essenziali

Chi è alla ricerca di metodi naturali contro i brufoli, dovrebbe prendere in considerazione l’uso degli oli essenziali. Il motivo? Com’è noto, molti oli essenziali eliminano i batteri. Cannella, rosmarino e timo sono i più efficaci in questo senso. Ognuno di questi può essere utilizzato in combinazione con il Tea Tree Oil, l’estratto di albero del tè di origine australiana, che vanta eccellenti proprietà antisettiche, antimicrobiche e antinfiammatorie. Anche sostanze naturali come il tè verde, l’amamelide, l’aceto di mele e l’aloe vera sono ottimi rimedi casalinghi, utilizzati da secoli a questo scopo.