Tesla Model S, presto la versione a 7 posti

Piccola rivoluzione in arrivo in casa Tesla, in merito a uno dei modelli di auto elettrica più popolari del gruppo: la Model S. La società di Elon Musk starebbe infatti per lanciarne una versione a 7 posti, così come annunciato dallo stesso CEO in un commento sui social network.

Al momento non è noto quali saranno le modifiche di design su una delle vetture Tesla più amate, per permette di accomodare fino a 7 passeggeri. Non è la prima volta, però, che la società statunitense rende disponibile questa opzione: era già successo nel 2012, con l’inclusione di due “posti bambino” da installare a livello di baule.

Tesla Model S, arriva la versione 7 posti

A scovare l’intervento di Elon Musk, nascosto fra molti altri interventi relativi al futuro di Tesla – tra cui la possibilità di pagare i veicoli del marchio tramite Bitcoin – è ElecTrek. La testata ha infatti confermato come la futura Model S sarà in grado di garantire il trasporto di ben sette passeggeri:

La nuova Plaid S è la nostra migliore auto di sempre. Sarà la prima auto in produzione a passare dagli 0 ai 100 in due secondi, ha quattro porte e posti fino a 7 persone.

La Plaid S è stata annunciata nel 2019 e, in occasione del lancio, Musk aveva già confermato la possibilità di scegliere una configurazione con tre file di posti. Non è dato sapere come questo proposito verrà effettivamente realizzato, ma nel 2012 vi è stato un caso analogo. Nei primi anni della commercializzazione della Model S, infatti, Tesla ha offerto la possibilità di aggiungere due ulteriori posti, ricavati dal vano baule e dedicati al trasporto dei bambini dato lo spazio ridotto.

Al momento non è dato sapere se Tesla seguirà la stessa strategia per il rinnovo della sua Plaid S, quindi si rimane nel campo delle supposizioni, che tuttavia ElecTrek ritiene molto plausibili. Non resta che attendere una conferma ufficiale dalla società statunitense.

Fonte: ElecTrek