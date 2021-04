Toyota, 15 nuove auto elettriche entro il 2025

Toyota preme sul pedale dell’acceleratore sul fronte delle auto elettriche, annunciando una nuova strategia di business. La società intente infatti lanciare ben 15 nuovi veicoli a batteria entro il 2025, approfittando così del sempre più grande interesse nei confronti della mobilità elettrica da parte dei consumatori mondiali.

L’annuncio arriva praticamente in concomitanza con la presentazione della BZ4X durante il Motor Show di Shangai, un nuovo concept di SUV elettrico che rappresenta sostanzialmente un nuovo punto di partenza dell’azienda in questo settore. Non vi sono al momento grandi dettagli sulla vettura, ma non si esclude possa essere lanciata in Cina e in Giappone entro la fine dell’anno.

Toyota, nuovi modelli di auto elettrica

La nuova strategia elettrica di Toyota è certamente ambiziosa, ma rientra in piani più ampi da parte del gruppo. Così come sostiene The Verge, la società sarebbe pronta a lanciare sul mercato ben 70 nuovi modelli di auto entro il 2025, considerando ogni tipologia di veicolo: elettrico, ibrido, idrogeno e classici combustibili fossili.

Sul fronte dell’elettrico, il gigante asiatico pensa di utilizzare la piattaforma che ha già sviluppato con Subaru, come base di tutti i modelli della linea. Molte delle caratteristiche delle future 15 vetture saranno ereditate dall’attuale concept della BZ4X e comprendono una visibilità migliorata, sensori di movimento e di sicurezza, la possibilità di sfruttare la doppia trazione e un sistema di frenata rigenerativa.

Così come sempre The Verge sottolinea, la strategia annunciata da Toyota è molto importante, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal CEO soltanto qualche mese fa. Akio Toyoda aveva infatti rinvenuto un clamore eccessivo, una “overhype”, per l’universo delle auto elettriche. Sottolineando anche come, a livello di emissioni, non si possa sempre parlare di grandi vantaggi rispetto alle motorizzazioni più classiche, non almeno finché le fonti energetiche non saranno tutte rinnovabili.

