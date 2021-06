Toyota, le flotte solo elettriche sono premature

Nei prossimi anni Toyota non si concentrerà unicamente sulla produzione di auto elettriche, ma offrirà agli appassionati un range molto generoso di alternative. Secondo la società, sarebbe infatti prematuro proporre flotte e listini unicamente elettrici, come scelto invece da altri brand automobilistici.

È quanto spiega Shigeki Terashi, il vicepresidente del gruppo, in un recente incontro con gli investitori. Secondo quanto riferito da Autonews, la società continuerà a proporre tutte le opzioni oggi disponibili anche per i prossimi 30 anni.

Toyota, non solo auto elettriche

Toyota non sembra essere intenzionata a proporre solo auto elettriche nel prossimo futuro, bensì è decisa a garantire agli utenti ogni tipo di motorizzazione oggi esistente. È lo stesso Terashi a confermarlo:

È troppo presto per concentrarsi su una singola opzione.

Le auto elettriche saranno di certo comprese nella strategia di sviluppo di Toyota, ma non mancheranno altri progetti. Entro il 2030 le vetture a benzina e diesel avranno ancora un ruolo rilevante sui trasporti privati, così come importanti saranno le ibride. Dopo il 2030, invece, sarà il turno di idrogeno e altre tecnologie ad aver la meglio sul mercato.

Alcune persone amano i veicoli a batteria, ma altri non vedono convenienti le attuali tecnologie.

Si tratta di un punto di vista diverso rispetto ad altri automaker sul mercato – da Tesla a Volkswagen, passando per molti altri – convinti che l’elettrico sia il futuro e che serva quindi completare la transizione elettrica il prima possibile. Nel frattempo, Toyota vuole investire affinché le auto elettriche siano davvero verdi poiché, per quanto non emettano anidride carbonica durante l’uso, hanno un impatto importante sia in fase di produzione e ricarica. Non a caso, Terashi ha sottolineato come l’azienda voglia ridurre il livello di emissioni su tutto il ciclo di vita delle vetture.

Fonte: Autonews