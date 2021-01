Importante rivoluzione nell’universo dei ciclomotori elettrici, con l’arrivo sul mercato del primo modello con trazione integrale. Giunge infatti in Italia UBCO 2×2, la motocicletta a due motori pensata sia per il lavoro che per il tempo libero.

Distribuita sullo stivale da Ranieri Auto, questa soluzione è l’ideale per tutti coloro che hanno bisogno di elevata potenza e buona autonomia dalla loro due ruote. Il tutto racchiuso in un telaio leggero e versatile, perfetto sia per gli spostamenti urbani che per l’uso in campagna.

UBCO 2×2: tradizione integrale per la moto

L’universo della mobilità sostenibile è sempre più attratto dalla possibilità di sfruttare ciclomotori elettrici, agili in qualsiasi contesto di guida e utile arma contro l’inquinamento, date le emissioni zero. UBCO 2×2 rinnova però il concetto alla base della classica motocicletta, prevedendo una tradizione integrale grazie a due motori, affinché possa essere facilmente utilizzata sia su strada che in fuoristrada.

Dal telaio leggero e dal design semplice, la UBCO 2×2 si caratterizza per solo 65 chilogrammi di peso, poco più di un metro di altezza e ampie ruote per affrontare qualsiasi tipo di suolo. Grazie ai suoi potenti motori e al pacco batteria può generare una potenza di 2.4 kWh, per una velocità massima di 45 chilometri orari, una coppia da 90 Nm e una capacità di carico fino a 150 chilogrammi. E l’autonomia è davvero generosa: fino a 150 chilometri, per una spesa di meno di un euro per ogni singola ricarica.

La struttura e le ruote garantiscono al ciclomotore una grande adattabilità: non solo asfalto, ma anche colline, erba, cespugli, addirittura fango, neve e acqua. Il tutto garantendo una marcia silenziosa, fluida e priva di intoppi, nonché amica dell’ambiente data l’assenza di emissioni nocive. La ricarica completa richiede 6-8 ore e in dotazione è fornito un caricabatterie da parete o da banco, a 50V e 350W.

Il telaio è in lega di alluminio serie 7000, sono disponibili dei portapacchi anteriori e posteriori, inoltre sono presenti anche fari anteriori e posteriori per il massimo della luminosità in tutte le condizioni d’uso, anche fino a 1330 lumen. I due motori sono brushless da 1kw+, mentre la batteria è da 48Ah, agli ioni di litio. È infine presente un comodo display per impostare tutte le regolazioni di corsa e analizzare i consumi e, fatto non da poco, sono presenti due porte USB per la ricarica dei dispositivi e un’uscita da 12 volt per collegare i più svariati utensili.

Fonte: UBCO Italia