Volkswagen, 1 milione di auto elettriche entro fine 2021

Volkswagen punta a raggiungere un obiettivo importante entro la fine del 2021: la vendita di ben un milione di auto elettriche. È quanto riporta il Financial Times, nel sottolineare come il gruppo tedesco si senta molto fiducioso sui risultati già ottenuti in questo segmento di mercato. In realtà bisognerebbe più precisamente parlare di auto elettrificate poiché, così come rivela il quotidiano finanziario, la società punta a tagliare il traguardo considerando nel conteggio anche le ibride.

Il 2020 è stato un anno particolarmente interessante per Volkswagen, soprattutto grazie alla sue ID.3: un’auto elettrica resa disponibile nel tardo autunno e già campionessa di immatricolazioni. Tanto amata da spingere alcuni analisti a una previsione da record: in pochissimi anni, l’azienda tedesca potrebbe addirittura superare il colosso Tesla.

Volkswagen e le stime per il 2021

Così come già anticipato, Volkswagen punta al raggiungimento del traguardo di un milione di auto elettriche – o meglio, elettrificate – vendute entro fine 2021. Nel corso del 2020 il gruppo ha piazzato sul mercato ben 231.000 vetture al 100% elettriche, pari al triplo delle prenotazioni registrate nel 2019. E ora è pronto a grande salto, considerando come la maggior parte delle immatricolazioni sia avvenuta grazie alla ID.3, un veicolo disponibile solo dalla fine del 2020.

D’altronde, così come riferisce il Financial Times, il piano imbastito da Volkswagen per il 2021 è particolarmente aggressivo. Dopo il successo della ID.3, infatti, potrebbero arrivare altri sei nuovi modelli, sempre basati sull’architettura elettrica proprietaria MEB. A questi si potrebbero aggiungere altri veicoli ibridi plug-in che, pur facendo ancora ricorso ai combustibili fossili, possono risultare d’aiuto per il raggiungimento futuro dell’obiettivo 100% elettrico. E non è tutto: l’azienda prevede che, entro il 2025, almeno un’auto su cinque venduta sarà elettrica, il 70% entro il 2030.

Considerando come la società abbia dichiarato di voler diventare carbon neutral entro il 2050, è probabile che rinuncerà ai motori benzina e diesel entro il 2040.

Fonte: Financial Times