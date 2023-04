Lo yogurt è un alimento ricco di proprietà che, all’occorrenza, può diventare anche un ingrediente green per la bellezza.

Si sente parlare spesso di modi per essere più green e per vivere in maggior sintonia con l’ambiente che ci circonda. Eppure, a volte, si dimentica che i passi più semplici da compiere per riuscirci sono anche quelli che pesano meno e che, per certi versi, possono rivelarsi divertenti e più utili che mai. Se si pensa alla bellezza, ad esempio, in casa ci sono diversi prodotti che possono fare la differenza andando a sostituirne altri che oltre a costare anche molto sono spesso ricchi di ingredienti sconosciuti e poco adatti alla salute. Un esempio è quello dello yogurt. Alimento sano e presente in quasi ogni casa (ovviamente parliamo di quello bianco e senza zucchero), lo yogurt è infatti anche un vero e proprio rimedio di bellezza. Un ingrediente che da solo o insieme ad altri alimenti presenti in casa, può fare davvero la differenza.

Come usare lo yogurt per la bellezza personale

Se si ama lo yogurt e si desidera essere sia green che in grado di prendersi cura di sé in modo sano ed economico, le possibilità sono tante. Basta, infatti, avere dello yogurt bianco senza zucchero per ottenere risultati davvero incredibile.

yogurt bianco

Questo ingrediente, oltre ad essere un ottimo idratante e parte attiva nella pulizia del viso sostenibile, aiuta a lenire la pelle e a renderla più morbida e, tra le altre cose, è anche un grande amico del capelli. Scopriamo, quindi, quali sono i maggiori campi d’azione.

Yogurt come maschera di bellezza

Passato da solo sul viso, lo yogurt rappresenta una vera e propria maschera di bellezza che, tra le altre cose, si rivelerà anche in grado di purificare e ammorbidire la pelle.

Ovviamente, si può scegliere di aggiungere all’ingrediente di base qualche goccia di limone per un effetto maggiormente purificante o del miele per eliminare zone screpolate o maltrattate dal freddo. Il tutto per una maschera che si potrà usare sia sul viso che sul resto del corpo.

L’impacco per i capelli tutto naturale

Lo yogurt si rivela utile anche per rendere i capelli più forti e lucenti. Per farlo basta distribuirlo sui capelli bagnati e lasciarlo agire per 20 minuti. Trascorso il tempo lo si dovrà semplicemente sciacquar via procedendo con lo shampoo e lo styling di sempre. Il risultato sarà visibile fin dalla prima applicazione e andrà migliorando di volta in volta portando a capelli sempre più sani e morbidi.

Un’ottima crema per mani e piedi

Sempre per le sue proprietà emollienti, lo yogurt rappresenta anche un’ottima crema da applicare sia sulle mani che sui piedi. Ne basta una piccola quantità da massaggiare sulla zona da trattare per ottenere un risultato immediato. Una volta applicato lo si può tenere anche per mezz’ora per poi risciacquare la zona con acqua tiepida. La pelle risulterà molto più morbida e idratata.

Questi tre rimedi a base di yogurt sono davvero in grado di fare la differenza e tutto in modo green ed ecologico. Oltre a far bene all’ambiente (e alle finanze) si otterranno anche dei benefici per la salute.