Anche la pulizia del viso può essere in linea con l’ambiente. Ecco quali sono le regole da seguire.

Spesso anche dalle più semplici azioni è possibile essere eco sostenibili. Un esempio è dato dalla pulizia del viso che se fatta nel modo corretto può essere salutare per la persona e a basso impatto ambientale. Un mix che crea davvero le basi per un benessere generale ed in grado di coinvolgere anche l’ambiente che ci circonda e di cui tutti dovremmo occuparci proprio iniziando dalle azioni più semplici.

Come effettuare la pulizia del viso in modo eco sostenibile

Poter agire in linea con l’ambiente significa vivere in modo sostenibile e green, evitando prodotti e modi di fare che possono danneggiare il mondo che ci circonda e scegliendo al contempo tra quelli in grado di fare la differenza.

Per riuscirci basta agire dagli step più piccoli e che riguardano il quotidiano. E tra questi c’è senza dubbio la pulizia del viso che può essere resa più bella con questi step.

pulizia viso sostenibile

Evitare detergenti ricchi di parabeni

Che si tratti di quelli con olio di palma o di quelli con tanti ingredienti chimici, i detergenti andrebbero evitati. Al loro posto è possibile usare il sapone solido e realizzare prodotti fatti in casa e a base di bicarbonato e limone che fungono da scrub o di yogurt e avocado che rappresentano gli ingredienti perfetti per una crema viso sana e naturale.

Ridurre la temperatura dell’acqua

Abbiamo già visto come non sprecare l’acqua sia davvero importante per l’ambiente. Oggi valuteremo però anche la sua temperatura. L’acqua a temperatura ambiente, infatti, consuma meno risorse di quella calda e, tra le altre cose, tende a rovinare meno la pelle.

Usare solo prodotti in linea con l’ambiente

Salviette struccanti, dischetti in cotone e simili sono davvero poco idonei per l’ambiente in quanto difficili da riciclare. Preferire quelli che sono riutilizzabili o a base di fibre vegetali e quindi biodegradabili è quindi la scelta migliore. Scelta che, tra le altre cose, risulterà anche economica.

Mettere a punto questi semplicissimi step, ti consentirà di prenderti cura della tua pelle, di salvaguardare l’ambiente e di ottenere al contempo un rientro economico che, di questi tempi, è sempre un’ottima cosa.