I prodotti di bellezza sono quelli che, molto spesso, pensiamo non essere utili o necessari durante il periodo estivo, a causa proprio del caldo. Ma in realtà, non è così.

Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta perfetta e ideale per il proprio make up, anche quando fuori ci sono 30° all’ombra: perché essere impeccabili e perfette non è una questione di temperatura.

Ciò che conta, però, è quello di sapere dove andare a cercare offerte di questo tipo. Quella che stiamo per proporti ora, davvero non ne puoi fare a meno.

La bellezza passa da Sephora

I prodotti di bellezza, per la cura del corpo quanto anche dei propri capelli o, meglio ancora, per il make up, rappresentano un qualcosa al quale non si può rinunciare. Se pensiamo che, anche se fuori fa davvero caldo, le donne non si trucchino, stiamo pensando la cosa più sbagliata di questo mondo. Le donne, infatti, sono sempre alla ricerca dell’offerta ideale, anche se fuori ci sono 30° all’ombra.

E, proprio per questo motivo, la primavera e l’estate rappresentano anche le stagioni delle offerte che non puoi di certo perdere, nello specifico quelle di Sephora. Infatti, in uno dei negozi di make up più gettonati e conosciuti in Italia, le offerte non mancano mai. Quando si pensa al make up si pensa, innanzitutto, alla base, ovvero alla preparazione del viso.

Un’offerta davvero unica

Le donne sanno benissimo che un prodotto che nella loro trousse non può mai mancare è la protezione solare. E, proprio in previsione dell’estate, ecco che Sephora ti propone un prodotto che fa proprio al caso tuo. Stiamo parlando dello Stick Solare Invisibile di Clarins, nel suo formato pocket. E’ facile da portare ovunque e ideale per i veloci ritocchi make-up.

Protegge efficacemente le zone sensibili esposte e offre una texture invisibile, può essere applicato anche al di sopra del make up, lasciato una sensazione unica di pelle vellutata, senza che lo stesso make up si secchi o si rovini. La sua formula garantisce una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA/UVB e la luce blu grazie alla combinazione di filtri solari.

È composto da un duo di cacao bio e da un derivato della vitamina C, ed offre anche un’azione anti-rughe, anti-macchie e antiossidante. Si tratta di un’offerta che non puoi lasciarti scappare anche perché è in promozione con il 30% di sconto, al solo prezzo di 20.65€. Un piccolo formato sì, ma una grande e duratura protezione.