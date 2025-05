Stipendio infermieri: quanto guadagna un in Italia? E all’Estero? Le remunerazioni previste per questa categorie di lavoratori sono desolanti.

L’aumento del costo della vita è in continua ascesa, e arrivare a fine mese è sempre più difficile anche per chi ha un lavoro stabile e consolidato. Questo perché i salari non sono adeguati ai tempi e diversi sono i dibattiti in corso che hanno per oggetto proprio l’adeguamento dei contratti collettivi e degli stipendi. Le battaglie del lavoratori in merito sono decisamente vivaci e meritano attenzione. Tra le categorie di lavoratori il cui stipendio può definirsi “desolante” ci sono sicuramente gli infermieri.

Un infermiere oggi percepisce una retribuzione decisamente inferiore all’aspettative, soprattutto se si pensa al ruolo fondamentale che ha in un ospedale. Affronta straordinari , turni di notte, lavora i giorni festivi, ed deve essere sempre attento e pronto. Inoltre ha delle responsabilità non indifferenti visto che si occupa della salute delle persone. Di conseguenza in molti di chiedono quanto sia adeguata la remunerazione stabilità dallo stato per gli infermieri visto il ruolo sociale che occupano.

Lo stipendio degli infermieri è definito dal Ccnl Sanità, attualmente in fase di rinnovo per il triennio 2022-2024. Contratto che i sindacati e le sigle autorizzate hanno analizzato in modo accurato mettendo in evidenza alcune criticità. Per il rapporto privato vengono applicati altri contratti, mentre chi sceglie di lavorare in modo autonomo avvalendosi di una partita Iva deve far fronte ad una serie di onori fiscali. Gli infermieri hanno uno stipendio minore rispetto ai medici, ma più alto degli Oss. Tuttavia percepiscono un importo più basso rispetto ad altri paesi europei.

Infermieri, a quanto ammonta il loro stipendio

In media un infermiere arriva a percepire uno stipendio di circa 2000 euro lordi. Se si pensa che in Svizzera lo stesso lavoratore prende circa 5500 euro lordi mensili. La base stipendio può variare a seconda della tipologia diversa di infermiere, come quelli psichiatrici, ostetriche e dietisti. Poi vanno considerati gli anni di anzianità che sono un elemento importante per valutare le voci accessorie da integrare in busta paga.

Analizzate in linea generica le varie tabelle contributive del Cnl Sanità 2019-2021 è possibile affermare che un infermiere assunto in una struttura pubblica può percepire una retribuzione annua lorda che va da 24.157 a 26.553 euro. Considerate 13 mensilità l’impiegato ospedaliero percepisce uno stipendio netto di circa 1500 euro, a cui vanno le maggiorazioni per i turni di notte e gli straordinari.

Se poi si consegue una specificità infermieristica, che valorizza le competenze, lo stipendio può aumentare di qualche centinaia di euro. Nell’ambito privato un infermiere può prendere da 1500 euro al mese fino ad arrivare ai 2000-2500 euro.