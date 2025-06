Il giardino è la parte della nostra casa che, a partire proprio dalla primavera, iniziamo a vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Decora il tuo giardino con fantasia

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino verrà arredato con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda ita, significa arredare il giardino come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano per l’arredo del nostro giardino vi sono gli elementi di decoro, come piccoli vasi per le piante.

Tazze e tazzine diventano piccoli vasi

Avresti mai pensato di trasformare il tuo giardino con dei vasi fai da te? O meglio, un vero e proprio oggetto da riciclo ma sul quale contare da porre in giardino. Come si creano? Basta davvero un pizzico di fantasia e alcuni oggetti che, di sicuro, hai in casa. Di sicuro, in casa e nella credenza, avrai delle tazze sbeccate o spaiate e ti sei sempre domandato cosa farne.

Quella che stiamo per proporti è la soluzione alternativa che fa per te. Che siano tazze o tazzine, l’idea di riciclarle e dare loro una nuova vita è sempre dietro l’angolo. Come? Facendole diventare dei nuovi vasi per piante. Piantine grasse o piccole piantine di fiori da mettere sul davanzale o anche per decorare il muretto perimetrale del tuo giardino. Una soluzione davvero ad hoc e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Basterà pulirle, ridipingerle e il gioco è fatto. Poi aggiunge il terriccio o dei sassolini al loro interno, poggia la piantina, innaffia e ecco il tutto pronto e sistemato. Per creare, poi, un oggetto ancora più di design, basta anche unire più tazze o tazzine fra di loro, con dello spago colorato, e dare loro una sorta di piccola mensola pensile con piantine alternativa.