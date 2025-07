Ce lo hanno ripetuto più e più volte: ogni singolo rifiuto che produciamo ha un modo differente di esser smaltito, a partire dal contenitore nel quale esso va depositato.

Regole che non sempre tutti rispettano e, non dappertutto, si ha la possibilità di vedere una raccolta differenziata che arriva al 100% e dove tutti, ma proprio tutti, le rispettano queste regole. I comuni, dal canto loro, mettono in campo diverse strategie affinchè tutti i cittadini conoscano queste regole.

A partire anche, dallo smaltimento non solo dei rifiuti più comune, quale la plastica, la carta o il vetro. Ma qualcosa può anche essere riciclato e avere una seconda vita.

Riciclo: i volantini hanno una seconda vita

Quando pensiamo allo smaltimento dei rifiuti, pensiamo solo a quel che riguarda quelli più comuni quali plastica, vetro e carta. Ma, in realtà, ce ne sono anche altri, forse meno comuni (perché ne produciamo di meno) ma che comunque ci sono: sapevi, però che, oltre il riciclo, c’è anche la possibilità di dare una seconda vita agli oggetti?

Alcuni di questi rifiuti vanno in quelle che comunemente sono chiamate “isole ecologiche”, dei veri e propri luoghi di deposito e stoccaggio proposti e creati dai singoli Comuni perché tutti i cittadini che hanno un rifiuto del genere lo vadano lì a depositare e non a gettarlo per strada dove capita o vicino ai contenitori non indicati.

Ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, si è trovato davanti all’annoso problema: “E questo dove lo butto?”. L’esempio che stiamo per farvi ci porta subito a pensare al riciclo della carta: i volantini, che siano essi dei supermercati o anche di una qualsiasi altra pubblicità. Sapevi che, questi che invadono le nostre cassette postali, possono avere una seconda vita?

Cosa possono diventare?

Sì, diventando dei comodissimi contenitori portaoggetti. In che modo? Basta avere semplicemente un po’ di manualità e di pazienza, un pizzico si colla e tanta fantasia…ed il gioco è fatto.

Vediamo insieme in che modo possono essere riciclati questi volantini. Attraverso l’arte del piegare più e più volte, che comunemente è conosciuto come “origami”, si possono creare questi oggetti portatutto o svuota tasche.

Piega dopo piega, il volantino noioso del supermercato può diventare un utile oggetto, magari per riporre le tue bustine da thè, o le tue chiavi della macchina all’ingresso. Potrà, dopo la sua creazione, essere anche personalizzato come la fantasia ci dice. Non ci resta che metterci all’opera…e via con la fantasia!