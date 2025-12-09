Related Stories

In arrivo i nuovi “super” autovelox intelligenti: quali multe potranno fare Autovelox

In arrivo i nuovi “super” autovelox intelligenti: quali multe potranno fare

7 Dicembre 2025
Autovelox, cambia tutto: da oggi puoi contestare le multe con una regola che ribalta il sistema Autovelox

Autovelox, cambia tutto: da oggi puoi contestare le multe con una regola che ribalta il sistema

3 Dicembre 2025
Altro che mappe e navigatore: il nuovo dispositivo garantisce un viaggio in auto sicuro e senza distrazioni Addio al navigatore

Altro che mappe e navigatore: il nuovo dispositivo garantisce un viaggio in auto sicuro e senza distrazioni

1 Dicembre 2025
Change privacy settings
×