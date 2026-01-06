La crescente attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale e la necessità, ormai non più rimandabile, di ridurre le emissioni di gas nocivi per l’ambiente, hanno progressivamente orientato le politiche energetiche di molti Paesi, Italia compresa, verso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, considerate l’unica valida alternativa ai combustibili fossili.

Tra le diverse tecnologie disponibili, il contributo derivante dalla produzione delle centrali idroelettriche continua ad avere un ruolo fondamentale nel mix energetico.

In effetti, come sottolineato dal Direttore Generale dell’IRENA “International Renewable Energy Agency”, Francesco La Camera, “L’energia idroelettrica è stata una fonte efficace di generazione di energia pulita per più di un secolo… Tuttavia, con il panorama energetico in rapida evoluzione, è importante rivalutare il suo ruolo futuro e sfruttare i recenti progressi tecnologici che possono massimizzarne il potenziale garantendone al contempo la sostenibilità e la resilienza climatica”.

Idroelettrico: la risorsa green più importante nella produzione di energia elettrica

I dati pubblicati da Terna relativi all’anno 2024 mostrano che il contributo dell’idroelettrico per quanto concerne la produzione di energia elettrica è del 17,53% (54.757 GWh su una domanda di 312.285 GWh).

Di norma, per quanto riguarda la produzione di elettricità, l’idroelettrico è la risorsa energetica green di maggiore importanza in Italia. Possono esserci periodi in cui il contributo maggiore arriva dal fotovoltaico, perché la produzione idroelettrica è condizionata dall’idrologia (piogge, scioglimento dei ghiacciai, innevamento ecc.), ma in linea di massima le centrali idroelettriche sono una risorsa fondamentale per il mix energetico nazionale.

Le centrali idroelettriche in Italia

Le centrali idroelettriche sono dislocate su tutto il nostro territorio nazionale, ma con notevoli differenze per quanto riguarda la loro distribuzione geografica. Come facilmente si può immaginare, infatti, le regioni settentrionali presentano condizioni geoclimatiche più idonee all’installazione di centrali.

Se suddividiamo il territorio nazionale in tre parti, notiamo che delle 4.907 centrali attive alla fine del 2024, 3.986 si trovano in Italia settentrionale, 580 nell’Italia centrale e 341 nell’Italia meridionale e insulare.

La gran parte degli impianti è ad acqua fluente, sfrutta cioè il flusso naturale di un corso d’acqua (un fiume o un torrente).

Impianti idroelettrici: sono efficienti?

Ogni risorsa green ha un suo grado di efficienza; in termini più semplici, non tutte le fonti rinnovabili di energia “rendono” nella stessa misura. Da questo punto di vista, è interessante notare come gli impianti idroelettrici moderni siano in grado di raggiungere elevatissimi livelli di efficienza, superiori al 90%, come evidenziato dal Technology Brief pubblicato da IEA-ETSAP in collaborazione con IRENA.

La flessibilità operativa delle centrali idroelettriche

Le centrali idroelettriche si distinguono per la loro elevata flessibilità operativa, che permette loro di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda di energia elettrica. L’idroelettrico, infatti, permette di modulare la produzione in tempi molto rapidi, avviando o arrestando le turbine in pochi minuti.

Questa caratteristica rende le centrali idroelettriche particolarmente utili per coprire i picchi di consumo e per bilanciare la rete elettrica, contribuendo alla stabilità del sistema. Nei bacini con accumulo, inoltre, l’acqua può essere trattenuta e rilasciata quando necessario, mentre gli impianti di pompaggio consentono di immagazzinare energia in eccesso e riutilizzarla nei momenti di maggiore richiesta, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’idroelettrico come risorsa strategica e flessibile nel mix energetico.

